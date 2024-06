Nova mobilnika honor 200 in honor 200 pro se navzven komaj razlikujeta. »Profesionalna« različica ima malenkost večji zaslon. Tudi sicer se razlikujeta zlasti po nekaterih podrobnostih, a te niso povsem nepomembne. Diagonala običajne dvestotice meri 17 centimetrov (6,7 palca), pro pa ima marginalno večjo diagonalo 17,2 centimetra (6,78 palca). Še najbolj se napravi ločita po tem, da ima 200 enojno prednjo kamero, 200 pro pa dvojno. Domnevno za boljše zaznavanje globine.

Oba zaslona OLED podpirata 120-herčno osveževanje slike in imata skoraj enako gostoto pik na palec (436 ppi in 437 ppi). Zaradi razlik v dimenzijah to pomeni ločljivosti 2664x1200 pri modelu 200 in 2700x1224 pri modelu 200 pro. Najvišja svetilnost obeh zaslonov znaša 4000 kandel. Za primerjavo, Samsungov premijski galaxy s24 ultra ima svetilnost 2600 kandel, Honorjev premijec magic6 pro pa 5000 kandel. Na zaslonu 200 in 200 pro bo torej kaj videti tudi na svetlem soncu.

Prva prava razlika prihaja na področju čipovja. Dvestotico poganja Qualcommov drugorazredni procesor snapdragon 7 gen 3. Različico pro pa snapodragon 8s gen 3. Tega ne smemo zamenjati s Qualcommovim premijskim čipovjem snapdragon 8 gen 3. Različica z oznako »s« je v resnici šibkejša od lanskega snapdragona 8 gen 2, ima pa v primerjavi z drugo generacijo boljše zmogljivosti za operacije umetne inteligence. Zlasti zaostaja na področju grafike. Razlika med procesorjema 200 in 200 pro je torej, recimo, za pol razreda. Oboje je dovolj za brezhibno izvajanje vseh običajnih nalog, je pa znak, da ne gre za premijske naprave. Pri slednjih mora biti vse vrhunsko, četudi včasih s presežnimi zmogljivostmi za dejanske potrebe.

V središču portretne fotografije

Obe napravi bosta v Sloveniji dostopni z 12 GB delovnega spomina in 512 GB prostora za shranjevanje. Se pa razlikujeta po tem, da običajna dvestotica nima odpornosti proti vodi in prahu, projka pa se lahko pohvali s certifikatom IP65, kar pomeni zaščito pred vodnimi curki pod nizkim pritiskom iz vseh strani. Dodatna razlika je pri bateriji, a ni ključne narave. Obe napravi imata zmogljivost baterije 5200 miliamperskih ur (mAh) in 100-vatno (W) žično polnjenje. To prazno baterijo zvrha v 40 minutah. Ima pa projka še 66-vatno brezžično polnjenje, če vas to zanima.

Glavni razlog obstoja obeh telefonov je fotografija. Honor si je pri razvoju kamer tokrat pomagal s slovitim pariškim studiem Harcourt, ki je pojem portretne fotografije. Pri Honorju pravijo, da so v sodelovanju s fotografi pariškega studia analizirali na tisoče fotografij in skupaj izpilili Honorjevo obdelavo portretov z umetno inteligenco. Ključno pri tem naj bi bilo zaznavanje nians med svetlobo in senco. Sklopa kamer serije honor 200 naj bi s tega vidika zmogla prepoznati tudi najsubtilnejše nianse. Pri tem naj bi na pomoč priskočilo tudi zajemanje podatkov iz dveh objektivov hkrati, kar tradicionalno pripomore zlasti k boljšemu ločevanju izostrenega portreta in zamegljenega ozadja. Lepe obljube. Bomo videli.

Številke medtem govorijo, da imata telefona na hrbtni strani glavno kamero z ločljivostjo 50 milijonov pik (MP), 50-MP teleobjektiv z 2,5-kratno optično povečavo in 12-MP ultraširokokotno kamero. Spredaj pa je pri dvestotici 12-MP kamera, pri projki pa tej dela družbo še 2-MP globinsko tipalo. Čeprav se ločljivosti kamer na obeh različicah naprave ujemajo, so v njiju vgradili različna tipala. Različica pro je pričakovano dobila boljša.

Honor 200 bo v Sloveniji na voljo v smaragdno zeleni in črni barvi, 200 pro pa v črni in mesečevo beli. Priporočena maloprodajna cena dvestotice z 12 GB rama in 512 GB diska bo 649 evrov, za različico 200 pro z enakim obsegom rama in diska pa 799 evrov.