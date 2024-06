Vozniki, ki so obtičali zaradi pokvarjenega vozila, so bili v zadnjem času večkrat žrtve »sistematičnega zavajanja,« zdaj navedbe o neurejenem stanju na področju avtovleke pri nas potrjujejo pri AMZS. Vzorec, o katerem smo pisali na podlagi pričevanj predvsem romunskih voznikov, je očitno vedno isti: »Kljub klicu na AMZS se je pojavil konkurenčni izvajalec pomoči na cesti, ki je stranko prepričal, da bo on izvedel intervencijo. To je pogosto povezano z nerazumljivo visokimi stroški, za poravnavo katerih praviloma ni podlage v izdani ustrezni garanciji matičnega kluba, s čimer nastanejo članu nepotrebni stroški.«

Zgodba para iz Avstrije, ki je obtičal na poti na morje, končal pa na Vranskem

36-letnemu Korošcu s celovškimi registrskimi tablicami je med potjo na – kar bi moral biti brezskrbni – dopust 17. maja, na binkoštni petek, počila prednja desna guma. Avto je pred razcepom Gabrk v smeri proti Kopru ustavil na odstavnem pasu in poklical pomoč: avstrijsko združenje voznikov ARBÖ, katerega član je. V Sloveniji takšne storitve opravlja AMZS.

»Sporočili so mi, da bodo poslali slovensko partnersko podjetje za avtovleko,« je povedal Korošec za avstrijski Kleine Zeitung. Po približno desetih minutah, je opisal dogajanje, so prispeli delavci Darsa in zavarovali Avstrijčevo vozilo na odstavnem pasu. To so na Darsu po pregledu seznama intervencij za tisti dan potrdili tudi nam: da so iz nadzornega centra ob dvajset čez enajsto dopoldne javili, da je na odstavnem pasu okvarjeno vozilo, in tja poslali svoj tovornjak. Pol ure pozneje, pripoveduje 36-letnik, se je mimo pripeljalo vozilo avtovleke. Voznik je vprašal Korošca, ali je on tisti, ki je poklical na pomoč. Nič hudega sluteči moški je pritrdil, avto so naložili na tovornjak, z ženo sta prisedla v kabino. »Vse je bilo zelo profesionalno. Voznik je rekel, da naju v delavnici že pričakujejo.«

»Vse je urejeno«

Med potjo je Korošca s slovenske mobilne številke poklical nek moški in ga vprašal, kje je. »Vozniku naše avtovleke sem predal mobilni telefon, da se je on pogovoril z njim,« je povedal Korošec. Poklical je tudi 'šef' voznika avtovleke in Korošcu zagotovil, da je z ARBÖ vse urejeno in da je vleka brezplačna. Tudi ko so Korošca poklicali z ARBÖ in vprašali, kaj se dogaja in kje je, ta ni ničesar posumil.

Da je nekaj narobe, je zaslutil šele, ko so se z avtovleko peljali mimo Ljubljane – več deset kilometrov od mesta okvare nazaj proti Avstriji, torej. »Postalo mi je jasno, da nekaj ni v redu.«

Toda voznik je 36-letnika uspel pomiriti in po nadaljnjih 50 kilometrih sta prispela na cilj: avtomehanično delavnico podjetja Global avto na Vranskem, na pol poti do Maribora. »Ogromna delavnica, ki je bila videti kot avtomobilsko pokopališče,« se spominja Korošec.

Območje je ograjeno, avtomatska vrata se odpirajo le z daljinskim upravljalnikom, peš pa je v objekt moč vstopiti ali iz njega izstopiti le prek pisarne, je opisal sprejem na Vranskem: »Na vsakih 20 ali 30 minut so prihajala vlečna vozila z naloženimi avtomobili. Mnoga s tujimi registrskimi tablicami.«

Po menjavi gum je prišel 'šef' in Korošcu povedal, da od ARBÖ ni prejel nobenega sporočila in da morajo vse (vleko, gume in delo) plačati sami – v gotovini. Znesek računa pa: 1021,14 evra. »Šel sem čez cesto do bankomata. Če ne bi plačal, mi verjetno ne bi dali avta. Nisem imel druge možnosti.«

Po vrnitvi na Koroško se je 36-letnik znova odpravil na servis: na v Sloveniji montiranih gumah ni bilo skoraj nič profila. Tehničnega pregleda ne bi opravil, je ugotovil. In še: »Dve novi gumi v Avstriji sta bili cenejši od izrabljenih z Vranskega.« Z računa je razvidno, da so mu za dve rabljeni pnevmatiki zaračunali 260 evrov. A tu zgodbe še ni konec.

Odgovor iz podjetja Global avto

Na Vranskem Avstrijčevo zgodbo postavljajo na glavo: da so avto s Primorske pripeljali na Štajersko zato, ker delajo 24 ur na dan in stranka ni predolgo čakala na popravilo; storitve da so izvedli kvalitetno, pravočasno in po konkurenčni ceni, stranka pa da se je z višino predračuna strinjala. Zanikajo, da bi Avstrijcu obljubljali brezplačno storitev in mu jo potem zaračunali, pa tudi, da bi bile pnevmatike obrabljene; potrdili pa so, da so bile rabljene (še enkrat: 260 evrov za dve ter še 60 evrov za montažo, kot je razvidno z računa): na nove bi sicer čakali še vsaj en dan, pravijo, stranka pa da se je tudi s tem strinjala.

Vir: Kleine Zeitung

Global avto zaračunal vleko, čeprav je avto na Vransko pripeljal nekdo drug

Tega, kako je mogoče, da se je ob vozilu v okvari tako hitro znašel tovornjak avtovleke, ki ga Avstrijec sploh ni poklical, ne komentirajo: vozila s počeno gumo, so najprej pojasnili, namreč na Vransko ni pripeljala njihova, ampak vlečna služba Boruta Marinčiča.

Kot je razvidno s fotografije, pripete v članku v Kleine Zeitungu, so Avstrijcema za vleko zaračunali 447 evrov. Račun je izstavilo podjetje Global avto z Vranskega. Zakaj torej, če vleke ni opravil Global avto, kot trdijo, ampak Borut Marinčič?

Marinčič »je naši družbi izstavil račun za svoje storitve, mi pa smo ta račun prefakturirali in ga izstavili stranki,« odgovarjajo pri Global avtu.

A Borut Marinčič je navedbe iz Feštajnovega podjetja zanikal: »Tega avta nisem pripeljal na Vransko in z zadevo nimam nič. To preprosto ne drži,« je bil kratek v telefonskem pogovoru.

Pol ure po našem pogovoru z Marinčičem smo iz podjetja Global avto dobili novo pojasnilo: da se opravičujejo za pomoto in da so avto k njim tistega dne pripeljali z vlečno službo Avtovleke Zoran.

Razumnemu bralcu ni treba pojasnjevati, zakaj te navedbe nismo preverjali.

Preberite tudi: Po Darsu ostali brez posla tudi na Hrvaškem

Pod račun sta podpisana Samo Feštajn, po podatkih Ajpesa lastnik podjetja, in direktorica Sendi Stopar. Par, ki se na enakih položajih pojavlja tudi v podjetju Žonta, na katerega so letele in še letijo pritožbe predvsem romunskih voznikov, kar so za Dnevnik.si potrdili tudi na romunskem veleposlaništvu v Ljubljani: na naše izrecno vprašanje, kako so, če so, ukrepali zaradi očitkov romunskih voznikov proti poslovnežu Samu Feštajnu in podjetju Žonta, so odgovorili, da pritožbe zaradi delovanja nekaterih podjetij za avtovleko dobivajo že več let in da so o tem obvestili tudi slovensko zunanje ministrstvo in policijo.

Odgovor z romunskega veleposlaništva v Ljubljani:

Preberite tudi: Avtovleka Žonta: po Darsu ostali brez posla tudi na Hrvaškem

Kaj pravijo pri ARBÖ

»To absurdno zgodbo poznamo. Primer sicer ni edini, podobno se dogaja tudi v drugih državah, vendar tako redko, da smo vsakič znova šokirani,« nam je povedal Johann Kopinits, pravni zastopnik pri ARBÖ. »Primer preučujemo, vendar še ne vemo, ali bomo sprožili kak postopek.« Kazenska ovadba v Sloveniji proti avtovleki in serviserju bi povzročila le stroške, možnosti za uspeh pa skoraj nimamo, ocenjuje. Odločili naj bi se do konca tega meseca.

Takšni primeri mečejo slabo luč na praktično vso državo: Johann Kopinits nam je namreč povedal, da ga najbolj čudi, da lokalne oblasti takšne metode očitno dopuščajo. »Način delovanja je znan, oškodovancev pa je na desetine iz najrazličnejših držav. Prav na voznike v težavah ciljajo te vlečne službe, ki se vozijo po avtocestah in cestah ter iščejo nesrečnike, nato pa jih prepeljejo na Vransko.«

Opozorila in nasveti AMZS