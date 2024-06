Napovedi so se uresničile. Apple in OpenAI sta sklenila partnerstvo. Kaj si ob tem misli največji dosedanji investitor v podjetje, ki razvija umetno inteligenco chatGPT in dall-E, je težko vedeti. Od 13 milijard dolarjev vrednih dosedanjih vložkov v OpenAI so si pri Microsoftu obetali ekskluziven dostop do njihovih orodij. Ta so sicer dobili in jih mrzlično integrirali v svoje storitve, od iskalnika bing do brskalnika edge, vmes pa še v orodja za pomoč programerjem in operacijski sistem windows 11. Od danes so v redni prodaji tudi prvi prenosniki različnih proizvajalcev pod skupno oznako copilot+, ki bodo imeli umetno inteligenco močno integrirano v drobovje.

Pri Microsoftu so ob partnerstvu z OpenAI verjetno s širokim nasmeškom gledali, kako za njimi na tem področju caplja Google. Ta se sicer močno trudi prodreti na področju orodij z umetno inteligenco, a se je doslej prevečkrat spotaknil in postal tudi tarča posmeha. V ZDA še vedno odmeva ponesrečeni predlog Googlove umetne inteligence, naj za boljše rezultate omaki za pico dodamo lepilo. Njam!

Ta napaka se ponavlja. Prejšnji teden so pri portalu The Verge pisali, da se je umetna inteligenca očitno ujela v zanko nekritičnega povzemanja zapisov, kritičnih do odgovorov Googlove umetne inteligence. Na popravni izpit iz vprašanja, koliko lepila naj dodamo pici, je Googlova umetna inteligenca odgovorila s povzetkom satiričnega zapisa novinarke medija Business Insider Katie Notopoulos. Ta je za potrebe satire pri pripravi pice sledila Googlovim navodilom in rezultat na koncu kulinarično ocenila.

Koristi tudi za Microsoft

Zelo javni Googlovi ​spodrsljaji na področju umetne inteligence so verjetno vplivali tudi pri ​Applovi odločitvi, da se pri tehtanju med partnerstvom z OpenAI in Googlom odloči v korist Microsoftovega partnerja. Portal The Information trdi, da sta se direktor Microsofta Satya Nadella in vse vplivnejši prvi mož OpenAI Sam Altman sešla pred sklenitvijo dogovora med Applom in OpenAI. Kaj sta se dogovorila, za zdaj ni znano. So se pa vmes pojavila tudi ugibanja, da bi posel lahko bil celo v korist Microsoftu.

Po poročanju Bloomberga se Microsoft in OpenAI močno trudita prepričati regulatorje, da gre še vedno za dve neodvisni podjetji. Microsoft to kaže tudi z naložbami v številne druge projekte za razvoj umetne inteligence in tudi v lastno ekipo razvijalcev na tem področju. So pa omenjene investicije morda tudi posledica turbulentnega notranjega boja za nadzor OpenAI novembra lani, ko je Microsoft verjetno zaslutil nevarnost prevelike odvisnosti zgolj od enega partnerja.

Po drugi strani bo OpenAI s sodelovanjem z Applom dobil dostop do ogromnih količin podatkov, ki jih bodo ustvarili številni uporabniki Applovih naprav. Te podatke bodo lahko izkoristili za urjenje umetne inteligence. Na portalu Venture Bros ugibajo, da bi tako zbrani podatki lahko našli pot tudi do Microsofta. Zagotovo pa Microsoftu prija tudi podatek, da bodo operacije umetne inteligence podjetja OpenAI na Applovih napravah delovale prek Microsoftovega oblaka azure. Tudi to ni mala stvar.

Apple ne bo plačeval OpenAI

Bloombergov novinar Mark Gurman, ki spremlja razvoj Applovih naprav, piše, da dogovor med jabolčnim podjetjem in OpenAI ne vključuje finančnega nadomestila. Pri Applu naj bi menili, da že dostop do stotine milijonov Applovih naprav presega kakršno koli plačilo v obliki denarja. Gurman prav tako meni, da Apple nima v mislih ekskluzivnega partnerstva z OpenAI, ampak naj bi uporabnikom želel ponuditi izbiro več ponudnikov. Podobno kot trenutno počne na področju spletnega iskanja v brskalniku safari. Med možnimi partnerji tako ostaja Google, ob njem pa še podjetje Antropic. V načrtih imajo tudi ponudbo v drugih jezikih. Za naslednje leto naj bi imeli pripravljeno partnerstvo s kitajskima podjetjema Baidu in Alibaba, da bi skrbela za kitajske uporabnike. Ti imajo namreč omejen dostop do chatGPT.

Na dolgi rok naj bi pri Applu sicer verjeli, da bodo pogovorni boti, kot je chatGPT, nadomestili spletne iskalnike, kot je google. To je bil sicer tudi prvi vzgib večine nas, ko smo videli prve zmogljivosti chatGPT. To je menil tudi Microsoft, ko je stopil v partnerstvo z OpenAI. Predvsem pa se je tega bal Google, ki je po uspehu chatGPT začel mrzlično iskati svojo alternativo. Za zdaj so pogovorni boti v tej vlogi precej omejene koristnosti. Primer z lepilom v pici je sicer skrajnost, a so se podobne »halucinacije« dogajale tudi konkurenci. Zagotovo pa podjetja na področju umetne inteligence igrajo dolgoročno igro. Nihče med njimi noče biti Nokia, ko je na trg prišel prvi iphone.

