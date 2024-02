Na gorenjski avtocesti se je okoli druge ure popoldan pripetila hujša prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih več ljudi. Pred izvozom Kranj – zahod v smeri Avstrije je kombi zapeljal v obcestni jarek, se prevrnil in trčil v drevo. Na kraj so prihiteli kranjski gasilci, pa tudi več rešilcev, s katerimi so v bolnico odpeljali poškodovane.

Avtocesta je bila zaradi ogleda kraja nesreče tri ure zaprta za ves promet, nato samo še en vozni pas. Nastajali so posamezni zastoji.