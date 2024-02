Litijska 51 in SD

Zakaj se stranki SD tako mudi pospraviti ministrico Dominiko Švarc Pipan z odra? Poglejmo, kaj iz doslej povedanega lahko sklepamo. Ministrica je podpisala pogodbo o nakupu razbite stavbe brez parkirnih prostorov na Litijski 51. Toda če finančni minister Klemen Boštjančič ne bi dal denarja in to izven proračuna, posel ne bi bil izpeljan. In bi pogodbo lahko razveljavili zaradi naknadno ugotovljenih laži, da je stavba super za sodstvo. Imamo torej še bolj odgovornega ministra od ministrice, da je do plačila prišlo, in to ekspresno. In ne samo to. Kdo je podtaknil v pogodbo besedno zvezo »videno-kupljeno«? Posel je sprejela vlada, torej predsednik vlade je sprejel nakup razpadajoče stavbe, ki zagotovo ne bi bila primerna za sodstvo brez ogromnih adaptacij prostorov, spremembe infrastrukture, toplotne zaščite, protihrupne zaščite in ne nazadnje ugotavljanja potresne varnosti in morebitne sanacije.