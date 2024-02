Če imaš v ekipi košarkarja, kot je Cobbs, je to res težko, kajti to so igralci, ki potrebujejo alternativno tolmačenje, da je košarka v bistvu individualen šport. Praviloma so tovrstni košarkarji vladarji terenov, kjer se igra tri na tri. Na kakšnem Venice Beachu ali na Koleziji Cobbs ves dan ne bi šel s terena, ker se ne bi našla trojka, ki bi premagala njegovo. Zaradi njega. Ker bi on zadel vse. A igra pet na pet je bolj komplicirana, v njej je pomembnejše, da je razigran še kdo drug razen alfa posameznika, za to je pa potreben graditelj igre oziroma neki centralni um, ki ga ta postava Olimpije zaradi raznih razlogov ne premore.

A kolikor je bila Cedevita Olimpija v evropskem tekmovanju obupna, se v regionalni ligi ABA drži na solidnem četrtem mestu z vsega štirimi točkami za vodilno Crveno zvezdo, ki je na nedavnem gostovanju v Ljubljani, ko so gostitelji odigrali nadvse navdahnjeno, klonila. Na četrtem mestu je lani tudi končala sezono, kar pa je zgornja meja območja na lestvici, v katerem se je Olimpija gibala večji del jugoslovanske lige, potem ko se je v sezoni 1969/70 končala serija osvojenih naslovov državnih prvakov.

Danes se Ljubljančani odpravljajo v Čačak, ob Zadru najbolj košarkarsko mesto nekdanje Jugoslavije. Mesto, iz katerega prihajata vsaj Dragan Kičanović in Željko Obradović, obenem pa mesto oziroma klub, s katerim zeleno-belo-oranžni niso izgubili na zadnjih sedmih tekmah. Borac je v ligi ABA na desetem mestu s štirimi točkami manj od Olimpije, kar pomeni, da gre za pomemben medsebojen obračun. Z zmago bi se Ljubljančani otresli zasledovalcev. Obenem gre za zadnjo tekmo Karla Matkovića, najboljšega igralca v ljubljanskem dresu s povprečjem 15,5 točke na tekmo, ki odhaja v ligo NBA. Nasproti mu bo stal Danilo Tasić, enakih 207 centimetrov visoki center domačih, s povprečjem točk 13,2. To naj bi bil glavni dvoboj tekme, v katerem gre verjeti v ljubljanskega centra, da bo za slovo presegel povprečje, prav tako pa, da bo Olimpija odnesla osmo zmago zapored. Obenem bi spodobno tekmo spet lahko odigral DJ Stewart.