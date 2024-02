Spletno mesto, ki ga je takrat 19-letni Mark Zuckerberg s tremi prijatelji leta 2004 zagnal pod imenom thefacebook.com, je bilo sprva namenjeno le študentom, kmalu zatem pa se je preimenovalo v Facebook in odprlo za splošno javnost.

Facebook je vse od svoje ustanovitve nenehno rasel – pred 10 leti je imel približno 1,23 milijarde mesečno aktivnih uporabnikov, v lanskem letu pa je njihovo število preseglo tri milijarde.

»Ko je Facebook začel delovati, je bil revolucionaren. Težko je preceniti vpliv, ki ga je imel na oblikovanje vsega, od pop kulture do politike in našega vedenja na spletu,« je ocenila analitičarka družbe Insider Intelligence Jasmine Enberg.

Izpostavila je več funkcij in trendov, ki jih je uvedel ali razvil Facebook, danes pa jih je moč opaziti pri večini socialnih omrežij in na drugih spletnih mestih. Med njimi so denimo ciljno usmerjeni oglasi, uporaba algoritmov in služenje z zbiranjem podatkov o uporabnikih.

Facebook je postal znan tudi po tem, da je uspešne inovacije kopiral od svojih rivalov, ali pa jih je preprosto kupil. Primer takšne prakse sta denimo omrežji Instagram in Whatsapp, ki sta danes del Facebookove družine Meta.

Skupaj z Googlom je Facebook postal velikan spletnega oglaševanja. Zuckerberg, ki še vedno vodi podjetje, je najprej veliko vložil v pridobivanje uporabnikov, nato pa je začel uporabljati različne metode za ustvarjanje ogromnih zaslužkov, običajno s ciljno usmerjenimi oglasi.

»Facebook je nepogrešljiv del digitalne spletne krajine, predvsem za milenijce ter rojene v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Zahvaljujoč njegovemu dosegu se mu oglaševalci ne morejo upreti,« je še menila analitičarka Enberg.

V letu 2022, ki je bilo sicer za podjetje relativno slabo, je Facebookov zaslužek presegel 23 milijard ameriških dolarjev, navaja AFP.

Podjetje se je zaradi svojega poslovnega modela pogosto znašlo tudi v težavah. Zuckerberg se je moral večkrat zagovarjati pred sodišči in ameriškim kongresom, v zadnjih letih pa so deževale tožbe in finančne kazni, med drugim zaradi zlorab osebnih podatkov in kršenja zasebnosti.

Facebook je bil obtožen vplivanja na izid predsedniških volitev v ZDA leta 2016, čemur je sledil škandal, povezan z nezakonitim zbiranjem osebnih podatkov in podjetjem Cambridge Analytica, ki je prišel na dan leta 2018. Odmevno je bilo tudi Zuckerbergovo zaslišanje pred kongresom leta 2021.

Kljub vsem škandalom in kontroverznim praksam pa je Facebook še naprej rastel. Ta nenehna širitev mu je omogočila naložbe v inovacije, vključno z umetno inteligenco in navidezno resničnostjo. Facebookovo matično podjetje se je konec leta 2021 tudi preimenovalo v Meta, zlasti zaradi Zuckerbergove vizije o vseprisotnem povezanem virtualnem svetu, t.i. metaverzumu.

Facebook sicer za zdaj ostaja klasično družabno omrežje, ki še vedno vsako leto zasede prvo mesto po številu redno aktivnih uporabnikov. Indija je trenutno po številu uporabnikov s 340 milijoni na prvem mestu, več kot 100 milijonov jih imajo tudi ZDA, Brazilija in Indonezija. V Sloveniji je Facebook v začetku leta 2023 po podatkih portala datareportal uporabljalo nekaj več kot 937.000 ljudi.

Več kot polovica uporabnikov po svetu ob tem še vedno spada v starostno skupino od 18 do 34 let - kljub vse bolj uveljavljenemu prepričanju, da je Facebook omrežje za starejše, medtem ko mlajše generacije raje uporabljajo druge platforme, kot so Snapchat, Instagram in TikTok.