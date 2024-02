Predlog novele zakona o osnovni šoli predvideva obvezni tuji jezik za prvošolce. Poleg tega predvideva nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za tretješolce in določa, da je uspeh na NPZ v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa na srednješolskih programih. NPZ je po zdajšnji ureditvi obvezen v 6. in 9. razredu ter ni eno od meril pri vpisu na srednje šole.

Na ministrstvu z novelo prenavljajo tudi koncept razširjenega programa v osnovnih šolah. Sedanje vsebine, kot so podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, bi skladno s predlogom novele preoblikovali v štiri nova vsebinska področja. Med temi so gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje, kulturna in državljanska vzgoja, učenje učenja ter razvoj digitalne in finančne pismenosti.

Predlog novele predvideva tudi novosti za izobraževanje učencev na domu. Učenci, ki se izobražujejo na domu, bi morali opravljati predmetne izpite iz enakega števila predmetov kot njihovi vrstniki, ki se izobražujejo v javnih oziroma zasebnih šolah. Če učenec, ki se izobražuje na domu, ne bo uspešen pri ocenjevanju znanja pri posameznih predmetih ob koncu šolskega leta, se bo moral v naslednjem izobraževati v javni ali zasebni osnovni šoli, še določa predlog novele.

Poleg tega predlog uvaja tudi postopno vključevanje učencev priseljencev v obvezni program. Predlaga vključitev v začetni pouk slovenščine v okviru dopolnilnega izobraževanja, ki se lahko izvaja med obveznim programom. Kot so pojasnili na ministrstvu, učenci priseljenci v prvih mesecih po vključitvi v slovensko osnovno šolo namreč zelo težko sledijo pouku.

V SDS ocenjujejo, da je predlog novele premalo premišljen in nestrokoven, pozdravili pa so uvedbo obveznega prvega tujega jezika v prvi razred. Po mnenju NSi gre pri predlogu za nekaj popravkov v šolskem sistemu, ki pa ne prinašajo sprememb v konceptu poučevanja.

V SD jih skrbi, da bi se učenci v zadnji triadi podredili predvsem učenju za NPZ. Po oceni Levice je pred novelo smotrno domisliti nacionalni program vzgoje in izobraževanja, ki je še v pripravi. V Svobodi pa so izpostavili, da je cilj predlaganih zakonskih sprememb ohranjanje in izboljšanje kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je na očitek več poslancev, da bo NPZ eno od meril za vpis na srednje šole, dejal, da so NPZ nastavljeni tako, da bi se moral učitelj zavedati, kako učiti posamezni predmet. »Učiti ne zato, da se bom naučil nečesa na pamet, ampak kako bom znal to vsebino uporabiti,« je dejal.

Državna sekretarka na ministrstvu Janja Zupančič je glede očitkov nekaterih poslancev, da predlog zaostruje izobraževanje na domu, dejala, da nosijo starši odgovornost za izobraževanje svojega otroka. »Seveda pa je za nas pomembno, da otroci dosegajo vsaj minimalne standarde, se pravi, da so tukaj izenačeni, če ne celo več kot to, kar jim bo potem omogočilo nadaljevanje šolanja na srednješolski ravni s primerljivimi znanji,« je dejala.