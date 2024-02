Nepreslišano: Prof. dr. Mojca Juriševič, predstojnica Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti UL

Nadarjeni ali ne, vsi otroci in mladostniki odraščajo in vsi imajo pravico odraščati v zdravem okolju, ki spodbuja njihov celostni razvoj. Z učenjem, raziskovanjem samega sebe in svojega doživljanja, svoje okolice in z razvijanjem medosebnih odnosov, empatije, solidarnosti. Vse to omogoča, da nadarjeni mladi najdejo področja, ki jih navdušujejo, ter pri svoji izbiri vztrajajo in napredujejo, seveda ob stabilni družinski in vzgojno-izobraževalni podpori. Enostransko urjenje oziroma prezgodnja specializacija, na primer zgolj igranje inštrumenta, treniranje izbranega športa ali poglabljanje v le eno učno področje še ne morejo prinesti kakovostnega življenja. Izsledki več desetletij trajajočih raziskav to potrjujejo. Zadovoljstvo in uspešnost v življenju sta v odnosu s celotno človekovo osebnostjo, ne odloča le nadarjenost, ki seveda je pomemben predpogoj za doseganje izjemnosti v življenju. Pomembno je razumeti, da nadarjen otrok nikakor ni nadarjen odrasli, saj ima drugačne razvojne potrebe in znanje, kar je treba prepoznati in razvojnim značilnostim ustrezno spodbujati njegov celostni razvoj, vključno s kultivacijo njegovih izjemnih učnih potencialov.