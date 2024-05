"Med mano in festivalom je dolga in lepa zgodovina," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v odzivu povedala Huppert, ki je v Benetkah dvakrat prejela nagrado za najboljšo igralko, in sicer za vlogo v filmu Ženska zadeva (Une affaire de femmes) iz leta 1988 in Slovesnost (La Ceremonie) z letnico 1995.

"Postati privilegiran gledalec je čast. Bolj kot kdaj koli prej je kino obljuba. Obljuba pobega, presenečenja, dobrega pogleda na svet, združenega v razlikah naših okusov in idej," je še povedala 71-letna igralka.

Lansko leto je zlatega leva v Benetkah prejela satirična različica Frankensteina za 21. stoletje Nesrečna bitja v režiji Yorgosa Lanthimosa.

Žirijo beneškega filmskega festivala je lani vodil ameriški režiser Damien Chazelle, najbolj znan po z oskarjem nagrajeni Deželi La La.