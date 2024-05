»Parlament je glasoval 'za',« je na Facebooku zapisala Olena Šuliak, poslanka in vodja stranke Sluga naroda, katere član je tudi predsednik Volodimir Zelenski. Pojasnila je, da predlog zakona predvideva, da se določeni zaporniki, ki so izrazili željo po branjenju Ukrajine, pridružijo ukrajinskim silam.

Po njenih besedah bi se vojski lahko pridružili tisti zaporniki, ki jim do odsluženja kazni manjkajo manj kot tri leta. Pridružiti se ji ne bodo mogli tisti, ki so zaprti zaradi spolnega nasilja, morilci dveh ali več ljudi, obsojenci zaradi resnih kaznivih dejanj korupcije in nekdanji visoki uradniki.

Prav tako se na služenje ne bodo mogli prijaviti preprodajalci drog in tisti, ki so za zapahi končali zaradi kaznivih dejanj zoper nacionalno varnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija že od začetka vojne za bojevanje v Ukrajini novači zapornike. Po tej praksi je slovela zlasti najemniška skupina Wagner pokojnega Jevgenija Prigožina. V Kijevu so bili do novačenja zapornikov sprva kritični, vendar so se bili spričo ruskega napredovanja na bojiščih primorani premisliti, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem so aprila ukrajinske oblasti začasno ukinile večino konzularnih storitev za vojaške obveznike, torej moške, stare med 18 in 60 let. Starostno mejo za vpoklic v vojsko pa so znižali s 27 na 25 let, da bi olajšali mobilizacijo.