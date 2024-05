V četrtek se bo postopno povsod razjasnilo, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo delno jasno, veter bo oslabel. Zjutraj bo sveže, čez dan pa bo nekoliko topleje.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad nami še zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer se bodo tu in tam še pojavljale manjše plohe. Ponoči bodo padavine povsod ponehale. Ob severnem Jadranu bo zapihala zmerna, v Kvarnerju močna burja. V četrtek se bo postopno povsod razjasnilo. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, v Alpah bo možna kakšna ploha. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna, v Kvarnerju močna burja.