Juvan je v nagovoru na znanstveni konferenci izpostavil, da produktivnost strmo narašča, delovni tedni pa postajajo vedno daljši in bolj naporni. Namesto da bi se ločevali od delovnega procesa, smo tega prinesli še v svoje domače okolje, dnevne sobe, na dopust in počitek - delo je postalo del osebnosti, smisel življenja. Vse to pa ima seveda vpliv na vse vidike zdravja, je dejal. Ravno zato so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlagali in v DZ sprejeli nov institut, pravico do odklopa, je navedel.

Izpostavil je, da smo družba sedečih ljudi. V Sloveniji po podatkih Eurofounda pri delu skoraj ves čas sedi približno tretjina zaposlenih, ženske nekoliko pogosteje kakor moški. Kronično bolečino po pet let stari raziskavi Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine čuti dobra petina anketiranih, ženske bistveno pogosteje kot moški. Raziskava je pokazala tudi, da kronična bolečina s starostjo narašča ter da pri dveh od petih anketiranih vpliva na delo v službi, je navedel.

Delavke in delavci imajo namreč pravico do dela in delovnega okolja, ki jim zagotavlja varnost in zdravje pri delu, delodajalci morajo oceniti tveganja, se o tem posvetovati z delavkami in delavci ter izvajati ustrezne ukrepe. Vse to, vključno s promocijo zdravja na delovnem mestu, delodajalcem nalaga zakonodaja. Praksa kaže, da so ocene tveganja pogosto pomanjkljive, da bodisi niso upoštevana vsa tveganja bodisi so ukrepi za njihovo obvladovanje neučinkoviti. »Zato temu področju skupaj z inšpektoratom za delo posvečamo posebno pozornost,« je dejal.

Od te konference si zato želi predvsem to, da ugotovijo, da je za varnost in zdravje delavcev treba na delavce gledati kot na ljudi. »Ljudi, ki imajo tudi izven delovnega procesa organizirano življenje, stiske in skrbi,« je dejal.

Konferenco, ki danes poteka na Brdu pri Kranju, skupaj organizirajo ministrstvo za delo, zdravstvena fakulteta, zbornica zdravstvene in babiške nege in zbornica delovnih terapevtov. Udeležilo se jo je okoli 500 udeležencev s področja delovne terapije, zdravstvene nege, varnosti in zdravja pri delu, kadrovskih delavcev ter delodajalcev in drugih, so sporočili z ministrstva.