Kmetje vztrajajo pri blokadi Pariza

Francoski kmetje so včeraj drugi dan zapored ohranjali blokade na vseh glavnih avtocestnih vpadnicah v Pariz, s čimer stopnjujejo pritisk na vlado. Premier Gabriel Attal je medtem v parlamentu zagotovil: »Prisluhniti moramo kmetom, ki delajo in so zaskrbljeni za svojo prihodnost in preživetje.« Francoski predsednik Emmanuel Macron zaradi protestov kmetov v Evropi pritiska na Evropsko unijo, naj odloži sklenitev sporazuma o prosti trgovini z južnoameriško gospodarsko zvezo Mercosur.