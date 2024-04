Bila naj bi člana zloglasne združbe Pink Panter, varnostne kamere ene od oropanih zlatarn pa so posnele trenutek, ko je eden od njiju iz vitrin nagrabil dragoceni nakit.

Sumijo ju, da sta od decembra 2023 v Atenah udarila vsaj dvakrat. Iskala sta zlatarne, ki si delijo steno s kakšno zapuščeno stavbo. V večernih urah sta vstopila v zapuščeni objekt, prebila steno, nato pa je eden od roparjev vstopil, se splazil do vitrin ter odnesel plen.

Posnetek varnostne kamere:

Odnesla naj bi dragocenosti v vrednosti najmanj 315.000 evrov

Osumljena Srba sta se identificirala s ponarejenimi dokumenti, za prevoze pa uporabljala avtomobile s tujimi tablicami, ki so pripadale nekaznovanim osebam.

Do zlatarn sta prišla peš ali pa z vozilom, ki sta ga pustila dovolj daleč stran od prizorišča, da ga policisti ne bi mogli povezati z ropom.

Vstopal naj bi mlajši od obeh Srbov, ki se je do plena priplazil: najverjetneje zato, da ne bi sprožil alarma. S polno vrečo dragocenosti se je po isti poti vrnil do luknje v steni, izročil plen partnerju, nato pa sta skupaj pobegnila.

Med hišnimi preiskavami so policisti med drugim našli tri ročne ure, nakit, 190 evrov, ponarejena vozniška dovoljenja, tri mobilne telefone in druge osebne predmete. Zasegli so jima tudi osebni avtomobil in motorno kolo.

Policija je sporočila, da se je starejši Srb aretaciji upiral, oba osumljenca pa imata obsežno kazensko evidenco.