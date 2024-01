Ruske oborožene sile so ponoči na cilje v vzhodni in južni Ukrajini izstrelile dve raketi in 35 brezpilotnih letalnikov iranske izdelave, pri čemer je 20 izmed njih obšlo sisteme zračne obrambe, 15 pa jih je ukrajinska vojska uspela sestreliti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadih sta umrli dve osebi, ena v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine in ena v regiji Herson, so sporočile lokalne oblasti. O škodi na civilni in energetski infrastrukturi ter več poškodovanih osebah so poročali tudi iz Kijeva ter regij Dnipropetrovsk, Harkov in Mikolajiv.

»Sovražnik je napade usmeril na energetsko infrastrukturo ter civilne in vojaške objekte v bližini frontne črte in državne meje z Rusijo,« so še sporočile ukrajinske sile. Predstavniki oblasti v Kijevu so ob tem zahodne zaveznike znova pozvali h krepitvi zmogljivosti ukrajinske zračne obrambe.

Ruska zračna obramba je medtem skupno sestrelila 21 ukrajinskih dronov nad regijama Belgorod in Brjansk v bližini rusko-ukrajinske meje, nad regijama Kaluga in Tula južno od Moskve ter nad polotokom Krim, je po navedbah AFP danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Poročil o škodi ali žrtvah ni bilo.