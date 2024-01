Ta uskladitev bo po oceni na letni ravni znašala skupaj s prispevkom za zdravstveno zavarovanje približno 562 milijonov evrov.

Zagotovljena pokojnina 743 evrov

Poleg tega upokojence čaka še redna uskladitev pokojnin v drugi polovici februarja, ki je odvisna od rasti povprečne mesečne bruto plače (v deležu 60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin (v deležu 40 odstotkov).

»Po napovedih Umarja kaže, da bi lahko bila redna uskladitev pri osmih odstotkih,« pravijo na Zpizu. Februarja, ko bo dokončno znan odstotek letošnje redne uskladitve pokojnin, pa jim bodo poračunali morebitno razliko tudi za januar.

Po podatkih statističnega urada je povprečna starostna pokojnina lani v Sloveniji znašala 782 evrov. Takšna pokojnina bo januarja višja za dobrih 64 evrov, znašala bo 846 evrov in bo le za 19 evrov višja od praga tveganja revščine. Tisti s pokojnino 1500 evrov pa bo januarja prejel 123 evrov več.

Obvezni zdravstveni prispevek

Uživalcem prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji bo ZPIZ obračunal prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 35 evrov, če je po predpisih o dohodnini zavod določen kot glavni izplačevalec.

Novosti pri vdovskih pokojninah

Vdova oziroma vdovec praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je ob smrti zakonca dopolnil(a) 58 let starosti. Če vdova ali vdovec do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic ne dopolni 58 let starosti, dopolni pa 53 let starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 58 let starosti. Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani ministrstva za delo.

Vdove in vdovci, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, imajo v skladu s pokojninsko novelo iz decembra pravico do zagotovljene vdovske pokojnine. Znašala bo toliko kot zagotovljena pokojnina, do katere so upravičeni upokojenci s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa. Ta bo januarja, potem ko bo izvedena 8,2-odstotna delna redna uskladitev, znašala 744 evrov.

Zagotovljena vdovska pokojnina bo v višini seštevka lastne starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine, a največ do višine zagotovljene pokojnine.

Vdove in vdovci, ki bodo upravičeni do zagotovljene vdovske pokojnine in že prejemajo vdovsko pokojnino ali poleg lastne pokojnine tudi del vdovske pokojnine, morajo po pojasnilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vložiti vlogo do konca leta.

Vloge pa ni treba vložiti tistim, ki bodo zahtevo za pridobitev pravice do vdovske pokojnine ali dela vdovske pokojnine šele vložili oziroma zavod o njihovi zahtevi do danes še ni odločil.

Splošni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine mora zavarovanec (moški in ženska) hkrati izpolnjevati pogoja starosti in pokojninske dobe, kot je razvidno iz naslednje preglednice

Starost Pokojninska doba

60 let 40 let pokojninske dobe brez dokupa

65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe

