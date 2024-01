Umetnikov material kot metafora

Slikar Jaka Vatovec je svoja dela razstavil dvodelno – v Galeriji Škuc so na ogled pod naslovom False Magic 3, v Galeriji Alkatraz pa False Magic 9. Umetnik v svojih delih vizualizira subkulture, motiviko filmskih grozljivk, razumevanje duševnega zdravja in odnos do smrti.