Na 32. tradicionalno prireditev Gradovi kralja Matjaža je v Črno na Koroškem prišlo 35 skupin iz vse Slovenije, prišli pa so tudi s pobratenega otoka Šolta. Vzdušje pod Peco je bilo tudi zaradi sončnega vremena, ki je privabilo veliko obiskovalcev, vrhunsko. Po avgustovskih poplavah je bilo že zelo hitro mogoče začutiti, da solidarnost še ni pozabljena. Da ima prireditev simbolni pomen, je potrdila tudi Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem, ko je dejala, da lik Kralja Matjaža še vedno pomeni neko upanje za Slovence. Temu je pritrdila tudi izkušena ekipa graditeljev iz Male Nedelje, ki so letos prišli, da pokažejo, da so z vsem srcem s Črno.