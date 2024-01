Francija, ki je na četrti naslov evropskih prvakov čakala vse od leta 2014, je v razburljivi in kakovostni tekmi v podaljšku v Kölnu premagala aktualne svetovne prvake Dance, ki so vodili večji del tekme. Sredi prvega polčasa enkrat tudi za tri gole, v drugem pa so bili v prednosti vse do 55. minute, ko so francoski rokometaši z golom Kentina Maheja s sedmih metrov prvič v drugem polčasu povedli s 25:24. Vseeno so imeli izbranci Nikolaja Jacobsena v zadnji minuti priložnost, da bi nasprotnikom pobegnili za dva gola, vendar so žogo izgubili, v protinapadu pa je v polno zadel Ludovic Fabregas, tako da sta o naslovu evropskih prvakov odločala podaljška. Podobno kot v polfinalu, ko so praktično po izteku rednega dela dosegli izenačujoči gol, so tudi v finalu v podaljšku strli odpor danskih rokometašev.

Največ golov za evropske prvake, osem, je dosegel Ludovic Fabregas, tri manj je k zmagi prispeval Nedim Remili, medtem ko je za Dansko Michael Hansen dosegel devet golov, Mathias Gidsel pa osem. V popoldanskem delu programa je Švedska v tekmi za tretje mesto s 34:31 (18:12) premagala domačine, Nemčijo. Ob tem, da je osvojila bronasto kolajno, si je zagotovila še nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Švica zadnja ovira za SP 2025

Čeprav so slovenski rokometaši z nastopom na prvenstvu končali v petek in s porazom proti Madžarski, so v soboto z zanimanjem spremljali žreb kvalifikacijskih parov za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Izbranci Uroša Zormana so bili med nosilci, žreb pa jim je namenil Švico, ki je v Nemčiji izpadla po prvem delu tekmovanja in zasedla 21. mesto med 24 udeleženkami.

»Žreb nam ni bil povsem naklonjen, ni pa bil niti najtežji. V dvoboju s Švico smo nedvomno favoriti, kaj drugega kot uvrstitev na svetovno prvenstvo ne pride v poštev,« je žreb za nastop na SP 2025 komentiral selektor slovenskih rokometašev Uroš Zorman. Prva tekma bo predvidoma 8. ali 9. maja v Sloveniji, povratna pa tri dni pozneje v Švici.

Zormanu se je želja uresničila

Po sobotni zmagi Egipta nad Alžirijo v finalu afriškega prvenstva so dokončno znane tudi skupine v olimpijskih kvalifikacijah, ki bodo med 14. in 17. marcem. Prvi nasprotnik slovenskih rokometašev v skupini I bo 14. marca Španija. V Nemčiji je bila šele 13., vendar se v bogati zgodovini lahko pohvali z dvema naslovoma svetovnih (2005, 2013) in evropskih prvakov (2018, 2020), na olimpijskih igrah pa je bila štirikrat bronasta (1996, 2000, 2008, 2020). Na papirju naj bi bil to najtežji tekmec slovenske reprezentance, ki jo nato čaka tekma z Brazilijo. Ta je do zdaj na OI igrala šestkrat, najboljša je bila leta 2016, ko je bila prirediteljica, in sicer sedma, na SP pa redno igra od leta 1995, vendar višje od devetega mesta (2019) še ni prišla. Zadnji nasprotnik Slovenije bo Bahrajn, ki je na OI igral le v Tokiu in bil osmi, na SP pa je igral štirikrat zaporedoma. Najboljši 16. je bil lani.

»Tudi po zaslugi rezultata na lanskem svetovnem prvenstvu smo dobili kvalifikacijsko skupino z le enim dodatnim evropskim tekmecem, kar smo si po tihem tudi želeli. Skupine z več evropskimi so namreč vsaj na papirju bolj zahtevne. A nikogar nikakor ne gre podcenjevati, tudi Brazilija in Bahrajn sta v preteklosti že dosegala dobre rezultate. Cilj je uvrstitev na olimpijske igre in verjamem, da nam bo to uspelo. Takšne priložnosti ne smemo zapraviti,« pa je Zorman komentiral slovensko skupino v olimpijskih kvalifikacijah.V skupini II olimpijskih kvalifikacij bodo Hrvaška, Avstrija, ki jo vodil Aleš Pajovič, Nemčija in Alžirija, v skupini III pa Norveška, Madžarska, Portugalska in Tunizija. Iz vsake skupine bosta v Parizu igrali po dve najboljši reprezentanci.