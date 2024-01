Po obsežnem in za gašenje zahtevnem požaru, ki je v petek pustošil v škofjeloški industrijski coni na Trati, so gasilci v soboto še gasili posamezna žarišča. Še vsaj 15 gasilcev je bilo zato prisotnih na pogorišču, kjer so v petek gorele pnevmatike, gost dim pa je bilo mogoče videti tudi iz okoliških krajev.

Vodstvo škofjeloške občine je občane v soboto seznanilo s tem, da je ekološki laboratorij s svojo mobilno enoto že pripravil mnenje o onesnaženju in ogroženosti okolja. Kot izhaja iz mnenja, je bila koncentracija zračnih delcev PM10 na kraju požara v okviru koncentracij, ki so tipične za zimske dni, višje koncentracije pa so se pojavile, ko se je intenziteta požara zmanjšala in je na pogorišču le še tlelo. K slabši kakovosti zraka je svoje prispevala še toplotna inverzija, vendar je vodja intervencije Tomaž Ažbe v soboto popoldne že lahko izdal preklic vseh preventivnih ukrepov, tako da se bližnjim stanovalcem ni bilo več treba zadrževati zgolj doma, prav tako so lahko prezračili stanovanja.

Požar in gasilska intervencija sta pustila posledice tudi v vodi. Zaradi iztekanja gasilske pene v Žabnico še nekaj dni pričakujejo intenzivno penjenje voda, tudi dolvodno do reke Sore in po njej. Na občini Škofja Loka so zatrdili, da gre za biorazgradljivo penilo, kljub temu pa so za spremljanje kakovosti vode zaprosili ribiško družino in druge pristojne službe.

Kot smo že poročali, naj bi zagorelo v skladišču podjetja Lango plus (Bandag), ki se ukvarja s prodajo pnevmatik, natančnejše vzroke požara pa bo pokazala policijska preiskava.