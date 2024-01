Kot vem, so v partizanskih bolnicah zdravili celo sovražnikove vojake, pač v smislu njihove prisege plemenitega poklica. Zdaj pa bodo mnogi državljani umrli predčasno, ker so jih zdravniki vzeli za živi ščit. Bolj nespodobne poteze s strani zdravniškega ceha ne bi mogli izmisliti. Kot bi med vojno v bolnici rekli ranjencu: počakaj, da zmagamo, potem pa ti bomo takoj pomagali ... Norost prve vrste. O nespodobnosti stavke pravosodnih delavcev tokrat raje ne bi razpredal.

Seveda je tudi v zdravstvu na delu politika in metati vse zdravnike v isti koš bi bilo krivično. Ko bi politika le poslušala dr. Kebra, pa dr. Kožuhovo in vse tiste, ki jim zares gre za nov, pravičen zdravstveni sistem, ki bo predvsem na voljo vsem in ne samo tistim z debelo denarnico. Zato ima aktualna vlada (kljub mnogim nespametnim potezam) vso mojo podporo, dokler si bo prizadevala za ureditev plač v javnem sektorju naenkrat in ne po delih in takoj, kot izsiljujejo v Fidesu in sodstvu.

In samo še medklic vladi: če ste se že lotili urejanja razmer na javni RTV, naredite delo do konca, ukinite že končno Pričevalce in Spomine in preprečite s tem politiziranje zgodovine. Pa zadevo z naročnino končno uredite – ko sem želel plačati za RTV prispevek več, so mi odgovorili, da je to nemogoče ... Torej?

Srečo Knafelc, Krvava Peč