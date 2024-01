"Klub bom zapustil 30. junija, to je odločitev, ki smo jo sprejeli s predsednikom in strokovno ekipo," je dejal Xavi.

Barcelona, v lanski sezoni španski prvak, je v tej trenutno na tretjem mestu, za vodilnim madridskim Realom zaostaja deset točk. Poleg tega je klub izpadel iz španskega pokala po porazu z Athleticom iz Bilbaa, nedavno pa so Katalonci klonili tudi v finalu španskega superpokala.

Ne bo si premislil

"Mislil sem predvsem na igralce in klub. Imam občutek, da sem se odločil pravilno. Klub potrebuje spremembo dinamike, ki je trenutno zelo negativna," je še dodal 44-letni trener Barce, ki je na tej funkciji od novembra 2021 in ima veljavno pogodbo do junija 2025

Kot trener blaugrane je osvojil superpokal in prvenstvo. Dodal je, da si ne bo premislil niti v primeru, če bi osvojil ligo prvakov. Ni pa še odpisal niti domačega tekmovanja: "Optimističen sem, da bo ta sprememba dinamike delovala. Lahko še osvojimo ligo, težko bo, a se bomo borili."