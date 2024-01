Hutijevci so v petek sporočili, da so z raketo zadeli britanski naftni tanker Marlin Luanda v Adenskem zalivu, ki ga je po napadu zajel ogenj.

Napad na tanker je potrdil tudi Centcom ter dodal, da so se ameriški rušilec USS Carney in druge koalicijske ladje odzvale na incident in tankerju nudijo vso potrebno pomoč. O morebitnih poškodovanih v napadu hutijevcev niso poročali.

Rušilec USS Carney je bil sicer v petek prav tako tarča raketnega napada hutijevcev, a je raketo uspešno sestrelil.

Hutijevci so novembra začeli napadati ladje v Rdečem morju in trdijo, da plovila, povezana z Izraelom, napadajo iz solidarnosti s Palestinci v Gazi. Najprej so trdili, da so tarče ladje povezane z Izraelom, kasneje pa so za legitimne tarče razglasili tudi ameriške in britanske ladje.

Oborožene sile ZDA in Velike Britanije so medtem v zadnjem času izvedle več skupnih napadov, katerih cilj je bil zmanjšati sposobnost hutijevcev za napadanje mednarodnega ladijskega prometa v Rdečem morju.