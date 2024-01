Sodniški de facto poziv za premirje

Oblegani Palestinci v Gazi so z velikimi pričakovanji čakali na včerajšnjo prvo odločitev meddržavnega sodišča v Haagu v primeru tožbe Južne Afrike proti Izraelu zaradi očitanega genocida med potekajočo vojno v Gazi. Njihova pričakovanja so bila vsaj delno izpolnjena. Sodišče je namreč ugotovilo, da je pristojno v tožbi Južne Afrike proti Izraelu na podlagi konvencije o genocidu. Poskusi Izraela, da bi sodišče prepričalo, da ni niti pristojno niti se v Gazi ne dogajajo genocidna dejanja in da je treba tožbo zavreči, niso bili uspešni pri sodnikih, ki so skorajda soglasno sprejeli vse začasne ukrepe proti Izraelu, ki bi jih oblasti v Tel Avivu sedaj morale v celoti spoštovati. Čeprav se sodniki v tem prvem delu sojenja še niso spustili v vsebinsko presojo, ali genocid poteka, je njihovo nizanje podpihovalne retorike vrha izraelske države in posledic izraelskih napadov v kontekstu vsebine konvencije prvi pokazatelj, da dokazno gradivo za genocidna dejanja obstaja.