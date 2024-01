Protestniki so se v četrtek zvečer zbrali v Bratislavi in še 14 drugih mestih po državi. V rokah so nosili transparente z napisi, kot so »ustavite Fica« in »Fico v zapor«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Protesti, ki so jih organizirale tri opozicijske stranke, so bili usmerjeni predvsem proti načrtovani ukinitvi specializiranega državnega tožilstva, ki je pristojno za organizirani kriminal in politična kazniva dejanja.

Ficova vlada, ki jo sestavljajo socialdemokratski stranki Smer-SSD in Glas-SD ter nacionalistična Slovaška nacionalna stranka (SNS), želi tožilstvo ukiniti, češ da je preveč spolitizirano. Ficova Smer-SSD je že kot opozicijska stranka vodji tožilstva in nekdanjemu notranjemu ministru Danielu Lipšicu očitala, da zlorablja tožilstvo za uničenje socialdemokratov.

Sedaj pa opozicija opozarja na ogrožanje pravne države in obtožuje vlado, da poskuša prikriti korupcijske primere na visokih položajih v času prejšnjih Ficovih vlad.