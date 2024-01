Na ogled bo izbor del iz likovnega opusa z motivom kurenta in fantastičnega v risbi, sliki in grafiki, pa tudi skice in fotografije iz predstave Sinja ptica (Lutkovno gledališče Ljubljana​, 1964), ki jo je likovno zasnoval Mihelič, režiral pa jo je Jože Pengov. Kustos razstave Miloš Bašin pravi, da je za večino Miheličevih likovnih del značilno brezkončno nakazovanje prostora, pri čemer je poustvaril dramatična stanja iz svojega življenja. Gre za nekakšne metamorfoze med upodabljanjem človeškega, živalskega in rastlinskega sveta. Dela hranijo ptujski in škofjeloški muzej ter zasebni zbiratelji. Razstava sodi v programsko zasnovo historičnih razstav Bežigrajske galerije 1 in 2.