Referendum o dexitu, kot ga je poimenovala, bi po njenem prepričanju izvedli, če ne bi mogli uresničiti sprememb, za katere si prizadeva AfD. Med drugim si pri stranki prizadevajo za reformo institucij EU, s katerimi bi omejili moč Evropske komisije in odpravili po njihovem mnenju prisoten demokratični primanjkljaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

AfD zadnje tedneznova polni naslovnice nemških časopisov, ko je prišlo na dan tajno srečanje skrajnih desničarjev v Potsdamu novembra lani, na katerem so bili med drugim člani AfD in najmanj dva predstavnika konservativne Krščansko-demokratske unije (CDU). Na sestanku so govorili o množični deportaciji migrantov oziroma remigraciji.

Od takrat v nemških mestih redno potekajo protesti proti desnim skrajnežem. Protesti, ki sta jih med drugim podprla kancler Olaf Scholz in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, so potekali tudi ta konec tedna. Po podatkih notranjega ministrstva se je na njih skupno zbralo 910.000 ljudi, medtem ko so organizatorji poročali o 1,2 milijona udeležencih.

AfD glede na nedavne ankete podpira okoli 22 odstotkov vprašanih, s čimer se uvršča pred vladajoče socialdemokrate (SPD), ki uživajo 16-odstotno podporo. Prihodnji velik preizkus za nemško demokracijo bodo evropske volitve junija.