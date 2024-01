Slovenska nogometna reprezentanca je v San Antonio, kjer bo v soboto na stadionu Toyota Field (sprejme 8000 gledalcev) proti ZDA odigrala prvo pripravljalno tekmo v letošnjem letu, pripotovala z enodnevno zamudo. Potem ko je v ponedeljek in torek opravila štiri treninge v Dekanih, bi morala v sredo preko Frankfurta poleteti v Houston v Teksasu, a je bil let odpovedan zaradi slabega vremena, ki je zajelo Nemčijo. Reprezentanca je tako v sredo opravila še en trening v Dekanih, selektor Matjaž Kek si je zvečer na Bonifiki ogledal prijateljsko tekmo Kopra in Hajduka (1:1) in v četrtek odpotovala v ZDA. Zaradi bolezni je doma ostal Sandro Jovanović iz Aluminija. Kek upa, da bo s tokratno akcijo dobil nove kandidate za reprezentanco, ki bo igrala na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Vombergar zabija gole v Združenih arabskih emiratih

Ker januar ni uradni termin Fifa, so v reprezentanci igralci iz slovenskih klubov in tisti iz tujine, ki še niso začeli nacionalnih prvenstev. Argentinski Slovenec Andeas Vombergar je bil lani marca član reprezentance, ki je začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo s tekmama proti Kazahstanu in San Marinu, nato pa ni več dobil vabila. »Zelo sem vesel, da sem znova del reprezentance. Upam, da bom užival in znova prišel v kombinacije pri selektorju,« je povedal Andreas Vombergar, ki od julija lani igra v Združenih arabskih emiratih. »Potem ko je bilo poleti zelo vroče in sem se težko prilagodil na razmere, zdaj igram redno, dosegel sem nekaj golov in v klubu se počutim dobro. Uživam, čeprav ni toliko gledalcev kot na tekmah v Argentini. Slovenija ima kakovostne igralce, ki so si priigrali nastop na evropskem prvenstvu po 20 letih. Vsi smo prišli z isto idejo, da se dokažemo. Priložnost bom skušal čim bolje izkoristiti,« je dodal Vombergar.

Vezist Celja Mark Zabukovnik je med tistimi, ki je vseskozi v mislih selektorja Matjaža Keka in je bil že jeseni na robu vpoklica v reprezentanco A. »Odkar sem prejel klic selektorja, sem se zelo veselil reprezentančne akcije, ki je tudi nagrada za dosedanje delo. Uživam v družbi najboljših igralcev iz slovenske lige. Ko od malega hodiš na tekme reprezentance, upaš, da boš mogoče kdaj prišel do te ravni. To je lepa izkušnja, ki jo bom skušal maksimalno izkoristiti in uživati. Skušal bom biti enak, kot sem v Celju in opraviti svoje delo. Pričakujem moško, čvrsto tekmo z veliko dvoboji in drugimi žogami. Tekmo bo treba odigrati maksimalno, pomembni bosta volja in moč. Ni dvoma, da bomo skušali zmagati,« je bil zgovoren Mark Zabukovnik, ki je po dobrih igrah v dresu Celja zelo samozavesten in bo okrepil konkurenco v zvezni vrsti.

Med odkritji sezone je Adrian Zeljković, ki je po lanskem izpadu s Taborom iz Sežane iz prve slovenske lige nov izziv našel na Slovaškem, kjer je standardni član prve enajsterice Spartaka iz Trnave in v vlogi obrambnega vezista razbija igro tekmecev ter gradi akcije svojega moštva. »Želja vsakega otroka je, da zaigra za slovensko reprezentanco. Občutki so izjemni. Do tekme z Američani se bomo skušali dobro spoznati, da bomo na igrišču na isti valovni dolžini. Na treningih smo bili zelo zagnani, saj se je vsak skušal vsak pokazati v najboljši luči,« je poudaril 21-letni Adrian Zeljković, ki je bil na prijateljski tekmi tudi že kapetan Spartaka.

ZDA le z igralci iz lige MLS

Američani so z veliko spoštovanja predstavili Slovenijo kot udeleženko evropskega prvenstva. V ZDA je že vse podrejeno pripravam za svetovno prvenstvo leta 2026, ki ga bodo gostili skupaj s Kanado in Mehiko. Američani bodo na tekmi proti Sloveniji dali priložnost mladim igralcem, da bodo nabirali izkušnje. »To je priložnost, da najdemo naslednjo generacijo igralcev, ki ima potencial za prihodnost. Čakajo nas olimpijske igre, liga narodov, južnoameriško prvenstvo, svetovno prvenstvo, zato potrebujemo čim več kakovostnih igralcev,« je napovedal selektor ZDA Greg Berhalter, ki je imel na pripravah v Orlandu le igralce iz lige MLS. Od 25 povabljenih Američanov jim ima osem že izkušnje z igranjem za reprezentanco. Med njimi je s 27 nastopi najbolj izkušen branilec Cincinnatija Miles Robinson. V slovenski ekipi je takšnih igralcev pet, prednjačita Žan Karničnik s 24 tekmami in Timi Max Elšnik z desetimi.