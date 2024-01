Ob tem so negotovosti o jakosti in času začetka nižanja obrestnih mer, ki jih sprožajo komentarji uradnikov centralnih bank in organizacij, kot je Mednarodni denarni sklad, v zadnjem tednu dni nekoliko ovirale rast delniških trgov in poviševale donos obveznic. Kljub temu so se povprečna pričakovanja potrošnikov o inflaciji v evroobmočju za prihodnjih 12 mesecev v novembru 2023 znižala na 3,2 odstotka, kar predstavlja najnižjo stopnjo od februarja 2022 in je nižje v primerjavi s prejšnjim mesecem, ko je bila stopnja 4-odstotna, kot kaže raziskava Evropske centralne banke (ECB). Prav tako so se pričakovanja o inflaciji za naslednja tri leta znižala na 2,2 odstotka s prejšnjih 2,5 odstotka, kar je najnižja raven od začetka leta 2022.

Sicer vstopamo v sezono objav poslovnih izidov za zadnje četrtletje preteklega leta. Medtem ko se pogosto pretežno osredotočamo na dobičke ameriških podjetij, je pomembno omeniti evropske delnice. Bloomberg Intelligence napoveduje, da bi dobiček na delnico osrednjega evropskega indeksa Stoxx 600, ki vključuje 600 evropskih podjetij, v letu 2024 narasel za 6,5 odstotka. Vendar je treba upoštevati, da so dobički številnih evropskih podjetij odvisni od dogajanj zunaj regije. Po podatkih Goldman Sachs Stoxx 600 ustvari približno 40 odstotkov svojih prihodkov v Evropi in 20 odstotkov v regiji Azija-Pacifik. Kitajsko gospodarstvo v zadnjem četrtletju preteklega leta ni povsem okrevalo. Gospodarska rast je dosegla 5,2 odstotka na letni ravni, kar je sicer več kot 4,9-odstotna rast iz tretjega četrtletja, vendar manj od tržnih pričakovanj, ki so znašala 5,3 odstotka. Decembrski podatki kažejo na največjo rast industrijske proizvodnje v skoraj dveh letih. Kljub temu je bila maloprodaja najnižja v zadnjih treh mesecih in stopnja brezposelnosti se je povzpela na najvišjo raven v zadnjih štirih mesecih, posledično Kitajska doživlja deflacijo, ki jo tudi »izvaža« v Evropo.

Če povzamemo, se območje z evrom sooča z izzivi, vendar tudi z obeti za izboljšanje. Pričakujemo, da bo realna rast dohodka začela naraščati zaradi ugodnejšega razmerja med rastjo plač in inflacijo. Kar se tiče nižanja obrestnih mer, lahko za zdaj vseeno pričakujemo, da bo ECB le nižala obrestne mere v prvem oziroma drugem četrtletju letos. Medtem visoka rast BDP v ZDA, ki smo ji bili priča v lanskem tretjem četrtletju, verjetno ne bo trajna. Spremembe v dohodkih gospodinjstev, davčna povračila in drugi prehodni dejavniki so bili ključni pri oblikovanju te nedavne rasti. Poleg tega povišane obrestne mere in strožji kreditni standardi pritiskajo na potrošnjo. Tudi od ameriške centralne banke (Fed) lahko pričakujemo začetek rezov obrestnih mer v prvem oziroma drugem letošnjem četrtletju.

V prihodnjem tednu bo zanimivo pospremiti veliko število poslovnih izidov podjetij, kot so Tesla, Visa, Johnson & Johnson, LVMH, PG, ASML, Netflix, Intel, T-Mobile, SAP, Verizon, IBM, ServiceNow, Caterpillar, Blackstone, General Electric, American Express, Intuitive Surgical, Christian Dior, NextEra Energy, AT&T, Lockheed Martin in mnoga druga. Te objave bodo ponudile pomembne indikatorje trenutnega gospodarskega stanja in poslovnih trendov v različnih industrijskih sektorjih. Posebno pozornost pa si zasluži objava predhodnih rezultatov za leto 2023 novomeške Krke, enega izmed vodilnih akterjev v farmacevtski industriji v regiji in širše. Objava predhodnih rezultatov bo prihodnji četrtek.