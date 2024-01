Operacija je načrtovana za danes popoldne v Innsbrucku v Avstriji, smučarju bodo skušali popraviti dve strgani vezi v rami, je Aleksander Aamodt Kilde sporočil prek platforme X. Pred tem je bil podvržen nujni operaciji po poškodbi živca, ki jo je povzročila huda raztrganina mišice v goleni.

Kilde je bil na poti v cilj, ko je izgubil ravnotežje in z veliko hitrostjo priletel v zaščitno mrežo. Reševalci so ga oskrbeli že takoj po padcu, ko je obležal tik pred ciljem, ter ga nato s helikopterjem prepeljali v dolino. V padcu se je poškodoval, vendar ni prišlo do zloma kosti oziroma poškodbe kolenskih vezi. »Glede na težo nesreče in dejstvo, da sem zadel v mrežo pri 120 kilometrih na uro, mi gre presenetljivo dobro,« je dejal Kilde.

Trenutno je v Innsbrucku z družino in dekletom, ameriško smučarsko superzvezdnico Mikaelo Shiffrin, ki se je takoj odpravila k fantu po zmagi na nočnem slalomu v Flachauu. Tam je tudi njena družina. »To je le ena od neravnin na moji poti, morda ena večjih neravnin, na katero sem naletel v karieri, toda trenutno delam korak za korakom, dan za dnem. Težko je, a te priložnosti kažejo, iz česa smo resnično narejeni,« je zapisal Kilde v svoji izjavi.

Za zdaj še ni znano, koliko časa bo s tekmovalnih prog odsoten specialist za smuke in superveleslalome Kilde, ki je leta 2020 osvojil veliki kristalni globus za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala, v zadnjih dveh sezonah pa je končal na drugem mestu za Švicarjem Marcom Odermattom.