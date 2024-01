Danes bi se moralo končati sojenje obtoženima za umor in pomoč pri umoru Sabostjana Kovačiča predlansko jesen v Brezju, vendar se je tik pred zaključkom zgodil preobrat. Odvetnik obtoženega Mirka Pilingerja je sodišču predložil izvedensko mnenje hrvaškega izvedenca za balistiko Vojina Maštruka, na katerega sta se v preteklosti obrnili tudi obrambi Milka Noviča in Sebastiena Abramova. Pilingerjev odvetnik Adam Molan je sodišču pojasnil, da mnenje hrvaškega izvedenca nedvoumno izključuje možnost, da je Pilinger streljal iz puške, ki je izstrelila tulec z živim srebrom. Pilingerjev zagovornik s pomočjo hrvaškega izvedenskega mnenja izpodbija rezultate kemične analize, ki so jo opravili na nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL) in ki nakazuje, da je usodni naboj prišel iz tulca, ki so ga našli na kraju umora, vseboval živo srebro. Te sestavine pa preiskovalci niso našli na volanu in prestavni ročici avtomobila, s katerim naj bi Pilinger po streljanju pobegnil. Obramba zato zatrjuje, da bi morali tovrstni sledovi streljanja ostati na Pilingerjevih rokah.

Čeprav je bil dokazni postopek na sojenju Pilingerju in soobtoženemu Dejanu Novaku že zaključen, se je sodni senat po premisleku strinjal, da bo zaslišal še dve strokovnjakinji iz NFL, slovenskega izvedenca Franca Sabliča in Maštruka. Strokovnjake bo sodišče morda tudi soočilo.

Streljal naj bi zaradi ljubosumja

Tožilstvo Pilingerja in Novaka preganja, ker naj bi po večerni zabavi blizu Novega mesta z audijem zapeljala pred seat, v katerem je bil skupaj z družbo 22-letni Kovačič, in mu preprečila, da bi odpeljal. Pilinger naj bi izstopil iz avtomobila in začel streljati, pri čemer je Kovačič umrl, njegov sopotnik pa je bil hudo ranjen. Po mnenju tožilstva naj bi Pilinger streljal iz ljubosumja. Zmotilo naj bi ga, da je Kovačič na svojem Facebook profilu objavil fotografijo nekdanje Pilingerjeve partnerice.

Novak, ki mu tožilstvo očita pomoč pri umoru in poskusu uboja, se je sprva zagovarjal z molkom, nato pa je v pisnem zagovoru zatrdil, da Pilinger v kritičnem času ni bil z njim avtomobilu. Zatrdil je tudi, da sam s krvavim dejanjem ni povezan ter da ničesar ne ve o vpletenosti Pilingerja. Pojasnil je, da so na poti na bencinsko črpalko res prehitevali avto, v katerem je bil umorjeni, nato pa so se zaradi nasproti vozečega avtomobila umaknili pred seat in ga ustavili. Po Novakovih besedah naj bi tedaj iz seata začeli streljati na njih. Pilinger se na sojenju zaenkrat še ni zagovarjal.