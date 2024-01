Kljub novemu trojnemu dvojčku Dončića so bili jezerniki tokrat zelo uspešni pri omejevanju učinka drugega zvezdnika gostujoče teksaške zasedbe. Kyrie Irving je bil omejen na 12 točk pri metu 4-16 in Dallas po prvi četrtini ni nikoli vodil. Tudi Dončić se ni izkazal z metom z razdalje, saj je zadel le dve trojki v devetih poskusih. Dallas je imel zgolj 27,5 odstotni met za tri (11-40).

Pri domačih jezernikih je Davis dosegel 28 točk z 12 skoki in devetimi asistencami, D'Angelo Russell pa se je izkazal z 29 točkami za Lakerse, ki so se zoperstavili trojnemu dvojčku Dončića, ki je izpustil tri tekme zaradi zvina desnega gležnja.

LeBron James zmago Lakersov, s katero so se vrnili na povprečje 0,500 v sezoni pri enakem razmerju zmag in porazov 21:21, v veliki meri pripisuje temu, da so končno imeli zdravo ekipo.

»Za našo ekipo je najpomembnejše zdravje,« je dejal James, ki je dosegel 25 točk z osmimi skoki in osmimi podajami. »Če dobimo fante v dresih in na parketu, dobimo kontinuiteto, lahko dobimo nekaj minut skupaj in vidimo, pri čem smo.«

Lakers v razvrstitvi zahodne konference zasedajo 10. mesto, Dallas so trenutno sedmi z izkupičkom 24-18 v zmagah in porazih.

To je bila le ena od neenakomernih zmag v večeru, ko so Cleveland Cavaliers premagali Milwaukee Bucks, ki so bili skromni, s 135:95, Boston Celtics so premagali San Antonio Spurs s 117:98 in Toronto Raptors premagali Miami Heat s 121:97.

V Clevelandu je Donovan Mitchell dosegel 31 točk za vodstvo konjenikov, ki so v celoti izkoristili odsotnost zvezdnika Bucks Giannisa Antetokounmpa in zabeležili šesto zaporedno zmago.

V arenah so moštva lige z minuto molka počastila spomin na pomočnika trenerja Golden State Warriors Dejana Milojevića, ki je umrl v sredo v Salt Lake Cityju po srčnem napadu.

Načrtovana tekma bojevnikov proti Utah Jazz je bila preložena po žalostne dogodku, ko je Milojević doživel zastoj srca med večerjo bojevnikov v restavraciji, kar je trener Golden Stata Steve Kerr označil za "šokanten in tragičen udarec" za ekipo in družino 46-letnega Srba. Ta je igral in treniral v Evropi, kjer je sodeloval s številnimi bodočimi zvezdami lige NBA, vključno z dvakratnim najkoristnejšim igralcem lige NBA Nikolo Jokićem.

»Veliko NBA igralcev je šlo skozi njegove roke in njegov vpliv,« je dejal srbski trener Toronta Darko Rajaković.

»Pomagal je številnim fantom, da so naredili naslednji korak v karieri,« je dodal Rajaković, preden so njegovi Raptors, podprti z 28 točkami sezone, ki jih je dosegel Gary Trent Jr., premagali Miami Heat.

Naslednji tekmec Dončićevega Dallasa bodo v ligi NBA prav košarkarji Golden Stata, tekma bo v soboto zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času.