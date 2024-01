Danes nekaj po sedmi uri zjutraj je v Stošičevi ulici v bližini glavne avtobusne postaje odjeknila močna eksplozija. V nesreči, do katere naj bi prišlo zaradi uhajanja plina v stanovanjskem bloku, je bila poškodovana starejša oseba, evakuirati pa so morali vse prebivalce. Eksplozija je poškodovala več stanovanj ter nekaj avtomobilov, ki so bili parkirani v neposredni bližini.

Po podatkih policije je prišlo do eksplozije plina v stanovanju, v katerem je bil v tem času 89-letni moški, ki je bil hudo poškodovan in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Iz stavbe so morali evakuirati 28 stanovalcev, nobeden od njih ni bil poškodovan, nastala pa je velika premoženjska škoda. Kot je povedal Andraž Šifrer, poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj, so bili o eksploziji obveščeni ob 7.30, na kraj dogodka pa so takoj odhiteli reševalci, ki so posebej usposobljeni za tovrstne nesreče: »Ko smo prišli, ognja ni bilo več, razen manjših žarišč v stanovanju, ki jih je bilo treba pogasiti. Smo pa v stanovanju naleteli na razdejanje. Čeprav na zunaj ni videti veliko škode, pa je bila situacija v stavbi in stanovanju povsem drugačna. Črepinje, steklo in kosi pohištva so bili razmetani po stanovanju in hodniku, kar priča o tem, da je bila moč eksplozije zelo velika. Poškodbe so vidne tudi v več drugih stanovanjih in nadstropjih, saj se je plin razširil tudi po vertikalnih linijah. Poleg gasilcev so v akciji sodelovali še policisti, reševalci, predstavniki civilne zaščite, dežurni električar vodovodar in dežurni za plin.« Gasilci in reševalci so najprej evakuirali stanovalce, ki se jim do njihovega prihoda še ni uspelo umakniti iz bloka. »Ljudje so bili zmedeni in prestrašeni, zato smo jih ponudili začasno streho nad glavo v naših vozilih za prevoz moštva, da so bili na toplem in suhem,« je o intervenciji še povedal Šifrer.

Lahko so se vrnili domov

Po nesreči so bili stanovalci vidno zaskrbljeni. Pometali so črepinje in steklovino, ki jo je povzročila eksplozija, ter ocenjevali škodo na avtih ali pa čakali na nadaljnja navodila gasilcev in policistov. »Spala sem še, ko me je zbudil glasen pok. Nisem vedela, kaj se dogaja. Na hitro sem se oblekla in se skupaj z drugimi umaknila na dvorišče,« je v gruči stanovalcev, ki so pred zgradbo čakali na navodila reševalcev, pripovedovala stanovalka bloka. Ker živi v zgornjem nadstropju, je eksplozija njenemu stanovanju prizanesla. Povedala je, da stanovalca, ki je bil v nesreči poškodovan, ni poznala, saj se je priselila šele pred dobrim letom, zdi pa se ji, da je živel sam.

Interventne službe so čez dan opravile svoje delo in stanovalci so se lahko vrnili v domove. Kot so sporočili iz kranjske policijske uprave, vzrok za eksplozijo plina v stanovanju še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. »Kriminalisti še zbirajo obvestila in vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« je pojasnil Roland Brajič s PU Kranj.

Eksplozije plina so se v Kranju dogajale tudi v preteklosti. Leta 2018 je v naselju Mlaka eksplozija, ki jo je povzročilo uhajanje plina iz jeklenke, dobesedno razpolovila stanovanjsko hišo in poškodovala starejšo stanovalko. Leto kasneje pa je zaradi uhajanja plina prišlo do silovite eksplozije v naselju Britof. Poškodovanih je bilo šest oseb, med njimi štirje otroci.