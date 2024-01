Ukrajina in Rusija poročata o novih napadih z raketami in droni

Ruske sile so ponoči izvedle nove napade z raketami in brezpilotnimi letalniki na ukrajinski regiji Harkov in Odesa, v katerih je bilo ranjenih 20 ljudi, so danes sporočile oblasti v Kijevu. O napadih z raketami in droni poročajo tudi v ruski regiji Belgorod, kjer pa napadi niso terjali žrtev ali povzročili večje škode.