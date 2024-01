Nepreslišano: Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva

Trenutno so razmere takšne, kot so, seveda pa vedno obstaja možnost, da se med letom na področju investicijskih vlaganj tako v javnem kot zasebnem sektorju pogoji za poslovanje panoge izboljšajo, in bom zelo vesel, če bo realnost na koncu boljša. V letošnjem letu bodo gradbinci zelo odvisni od velikih državnih infrastrukturnih naložb, torej od tega, kakšna bo dinamika nadaljevanja gradnje drugega tira, in od tega, ali se bo končno s polno intenziteto zagnala gradnja tretje razvojne osi. Odvisno bo tudi od investicijskega ciklusa države na področju obnove cest in železnic. Potrebe so tu ravno tako zelo velike. Na povpraševanje po gradbenih delih bodo letos zagotovo še vedno vplivale posledice visoke inflacije in obrestnih mer, ki so v zadnjem letu upočasnile predvsem zasebno stanovanjsko in poslovno gradnjo.