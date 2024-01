(So)sežig odpadkov: Se bo politika spet uklonila kapitalu?

Zdravstvena in okoljska stroka soglašata, da je ureditev, po kateri so okoljski standardi za sosežigalnice nižji od okoljskih standardov za sežigalnice, škodljiva. Toda pred današnjo obravnavo novele zakona o varstvu okolja, ki bi dvojni standard končno odpravila, se na pristojnem odboru državnega zbora zapleta. Vlada bi namreč to namesto z zakonom očitno raje uredila z uredbo. Nevladniki se sprašujejo, ali kapital spet skuša kupiti politiko za ceno zdravja ljudi.