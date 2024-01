Potniki naj informacije o letih poiščejo vnaprej in naj ne prihajajo na letališče, če so leti odpovedani, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pozval Fraport.

Samo v sredo je na frankfurtskem letališču predvidenih okoli 1030 prihodov in odhodov letal.

Ljubljansko letališče, ki ga prav tako upravlja Fraport, je objavilo, da so odpovedani oba sredina in četrtkov let iz Ljubljane v Frankfurt.

Letalske družbe sicer pogosto v primeru opozorila o slabem vremenu odpovejo ali prestavijo lete dan prej. Kot so poudarili pri Fraportu, je v letalskem prometu varnost na prvem mestu.

V primeru močnega sneženja in ledenega dežja delavci kljub neprekinjenemu zimskemu vzdrževanju morda ne bodo mogli ohraniti vzletno-pristajalnih stez brez snega in ledu, so pojasnili v družbi.