Še kako se strinjam s tem. Očitno je tem skupinam skupna samo borba za višje plače, kaj malo pa jim je mar za delovno storilnost in pa v kakšni finančni situaciji je naša država.

Najbolj neumno izjavo leta, če ne desetletja, je pred nekaj dnevi dal predsednik sindikata Fides Plohl, ko je izjavil, da s tem, ko se borijo za svoje višje plače, se borijo za paciente. Prosim? Raje se borite za paciente z večjo storilnostjo, tako bo manj čakajočih v vrstah, bolnišnice pa ne bodo v rdečih številkah. Ne tako redko se zgodi v bolnišnicah, da pacientu, ki je tešč in psihično pripravljen na operacijo, sporočijo denimo ob 12. uri, da ta dan ne bodo operirani. Zakaj že ne? Morda zato, ker nekateri zdravniki odhajajo h koncesionarjem na delo? Se sploh zavedate, kaj ste s tem dejanjem storili pacientu in svojemu delodajalcu? Pacient je tešč do večerje ali morda celo do večera drugega dne, dan več mora prebiti v bolnišnici, kar vašega delodajalca tudi stane, da ne govorim, da ne bo dobil plačila za operacijo, ki je niste izvedli ta dan. Ste ta dan sploh zaslužili svojo plačo?

Do pandemije so bile ambulante v zdravstvenih domovih ali na poliklinikah polne pacientov, sedaj pa vidiš redko kakšnega čakajočega, ob tem da je še okoli 140.000 ljudi ostalo brez svojega osebnega zdravnika. Zakaj že? Ker ste si izborili nižji glavarinski količnik, kot ga imajo zdravniki v tujini, s katerimi se tako radi primerjate, ampak samo s plačami, nikakor s storilnostjo. Nehote se mi poraja vprašanje, če vsega tega ne počnete načrtno, da je tudi zaradi preživetja čedalje več ljudi prisiljenih sklepati katero od zdravstvenih zavarovanj pri komercialnih zavarovalnicah, ali pa morda zaradi privatizacije zdravstva. Pomanjkanje zdravnikov pa bi lahko rešili zelo enostavno, s tem da jih obligirate, da morajo toliko let, kolikor so študirali, oddelati, potem pa gredo lahko, kamor želijo.

Za sodnike in tožilce velja popolnoma isto, kar se tiče storilnosti. Pa poglejmo, kaj se je dogajalo v preteklosti z enim najbolj odmevnih procesov v Sloveniji in kako se je končal. Patria je v Avstriji doživela svoj epilog z zaprtjem podkupovalca naših vpletenih. Avstrijci so vso dokumentacijo poslali našim tožilcem, ki pa so jo pospravili na varno, ne pa predali sodstvu. Zato so bili zaprti zaradi pomanjkanja dokazov oproščeni, še celo odškodnino so dobili zato, ker naj bi bili po krivem zaprti. Klub trilogiji Mateja Šurca o orožarski aferi V imenu države, kjer je vse dokumentirano z originalnimi dokumenti, ni nihče odgovarjal. Bi zastaralo toliko odmevnih procesov in bi tožilci zavrgli toliko ovadb, če bi malo več in bolj vestno delali? Je kdo od tajkunov kdaj odgovarjal za krajo družbenega premoženja, ki smo ga ustvarili v socializmu z odrekanji in samoprispevki? Koliko tožb konča na Evropskem sodišču, kjer tožniki vsi po vrsti dobivajo odškodnino tudi zaradi nerazumnih rokov sojenja. Vse te odškodnine gredo iz naših davkoplačevalskih žepov. Je zato kdo od vas tožilcev in sodnikov že kazensko in/ali materialno odgovarjal? In koliko zadev zastara, pa ne zgolj po zaslugi zvitih zagovornikov obtoženih? Če bi neko tožbo dokaj kontinuirano obravnavali v krajših terminih med obravnavami, vam ne bi bilo treba vsakič znova proučevati spise in s tem izgubljati čas, ki bi ga lahko uporabili za druge obravnave in s tem bi bilo tudi manj zaostankov. Višji in vrhovni sodniki pa bi lahko odločali, ne pa da primere vračajo nižjim sodiščem v ponovno obravnavo. Tako nizko raven ugleda sodstvo zagotovo še ni imelo, kot ga ima sedaj. Nastavite si že enkrat ogledalo.

In kaj bo sedaj, ko boste zahtevali, da ustavno sodišče odloči o izvajanju odločbe o vaših plačah, saj bodo v tem primeru v bistvu odločali tudi o svojih? Kot temu pravijo na jugu: kadija tuži, kadija sudi.

Zavedajte se, vsi omenjeni, da vaše izsiljevanje narod večinsko ne podpira. In kdo je po vašem država? Mi vsi, državljani Slovenije, ki vas zdravnike plačujemo preko prispevkov, sodnike in tožilce pa preko davkov. Vi ste zaradi nas in ne mi zaradi vas, zato lahko upravičeno od vseh vas pričakujemo in zahtevamo, da se temu primerno obnašate in delate v korist ljudi, ne pa da gledate zgolj nase, in da se zavedate, da smo vsi v istem čolnu.

Janez Zupan, Domžale