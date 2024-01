Družina umrlih v železniški nesreči terja odgovore

“Vsak dan se sprašujemo, zakaj ravno onadva. Jočemo in smo jezni, pa spet jočemo in smo jezni …” nam zaupa Dado Ilić, sin in svak delavcev, ki sta decembra izgubila življenje v tragični železniški nesreči pri Postojni. Bolečina družine je toliko hujša, ker menijo, da bi bilo mogoče nesrečo preprečiti, če bi pristojni pred tem ustrezno ukrepali in zmanjšali vpliv človeškega dejavnika.