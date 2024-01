V hudi nesreči, ki se je včeraj nekaj čez šesto uro zvečer pripetila v naselju Prevoje pri Šentvidu v občini Lukovica, je pri uporabi pirotehničnega sredstva umrla 56-letna ženska, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. »Po do sedaj zbranih obvestilih je na enem izmed dvorišč pri uporabi pirotehničnega izdelka, izstreljena raketa poletela v zrak, nato pa spremenila smer in trčila v žensko, ki je stala v bližini,« so opisali nesrečo. Kljub hitri pomoči, to naj bi ji nudili prostovoljni gasilci PGD Prevoje, je na kraju umrla.

Povzročitev splošne nevarnosti

Povzročitve splošne nevarnosti je osumljen žrtvin 37-letni svojec. Policija je opravila ogled nesreče in nadaljuje zbiranje obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kako nevarna je lahko pirotehnika, smo decembra že pisali v članku: Pok, ki spremeni življenje

»Nepremišljena, neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov, namenjena zgolj nekaj sekundam zabave, lahko posameznike zaznamuje za vse življenje. Povzroči hude telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), oziroma ima lahko hude posledice, ki so tudi usodne. Zelo moteča je za živali in onesnažuje okolje. V policiji uporabo odsvetujemo. Če se temu ne morete upreti, pa jo uporabljajte vsaj varno in uvidevno. Torej tako, da to drugih ne moti in ne ogroža, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosimo, naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice,« še opozarjajo na policiji.