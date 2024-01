»Za Slovenijo je tekma s Poljsko najpomembnejša v prvem delu prvenstva, a sem prepričan, da jo bo zanesljivo dobila. Poljaki so njena stalna stranka, Slovenci pa imajo boljše igralce in večjo kakovost,« je pred slovensko-poljskim obračunom napovedal karizmatični Veselin Vujović. Črnogorec, ki je bil med letoma 2015 in 2019 tudi selektor Slovenije (njegov največji uspeh je bil bron na SP 2017 v Franciji), se je izkazal za odličnega napovedovalca, kajti njegova nekdanja reprezentanca je suvereno opravila Poljsko in se že krog pred koncem prvega dela v Berlinu uvrstila v drugi del tekmovanja v Hamburgu med najboljših 12 reprezentanc.

Selektor Uroš Zorman se v 16-članskem igralskem kadru glede na tekmo proti Ferskim otokom ni odločil za nobeno menjavo, tako da sta bila med gledalci spet vratar Miljan Vujović in levokrilni igralec Tadej Mazej. Po osmih izenačenjih do 9:9 v 16. minuti je nato začel zelo uspešno delovati slovenski rokometni stroj. V naslednjih šestih minutah je naredil delni izid 5:1 za vodstvo s 14:10, tik pred koncem prvega polčasa pa je za rekordno prednost plus šest poskrbel Tilen Kodrin, ki je nedavno podaljšal pogodbo z nemškim Gummersbachom. Svoj peti gol – najboljši strelec Slovenije v prvem polčasu – je dosegel v zadnjih desetinkah pred odhodom na odmor, sodnika pa sta ga priznala šele po pregledu videoposnetka.

Mačkovšek pogrešal pohvale

Slovenci, ki so v prvem polčasu zgrešili le en strel (!) od skupno 21, so tudi v drugem neusmiljeno polnili mrežo Poljakov. Ti so bili – čeprav je njihov vzdevek Gladiatorji – tudi v nadaljevanju bolj podobni nebogljenim ovčkam, saj so deset minut pred koncem prvič zaostajali za deset (20:30). Že takrat je postalo jasno, da zdaj že nekdanja rokometna velesila, ki je na velikih tekmovanjih osvojila pet kolajn (eno na OI 1976, štiri na SP 1982, 2007, 2009, 2015), ni več v igri za premierno odličje v zgodovini EP –najboljša uvrstitev četrto mesto v Avstriji 2010 – in da bo že po prvem delu v Nemčiji morala spakirati kovčke.

Ekipa selektorja Zormana (med tekmo je povsem izgubil glas, zato po njej ni mogel odgovarjati na novinarska vprašanja) je v končnici malce stopila s plina. S tem je poskrbela, da se Poljakom pod vodstvom novega selektorja Marcina Lijewskega (z zvezo je podpisal petletno pogodbo, njegov šest let mlajši brat Krzysztof pa je pomočnik glavnega trenerja Talanta Dušebajeva v Kielcah) ni ponovila sramota z lanskega SP pred domačimi gledalci v Katovicah, ko so proti Sloveniji izgubili z devetimi goli razlike (23:32). Pri tokratnih zmagovalcih, ki so bili 78-odstotno učinkoviti (41-32), je bilo kar šest igralcev brez zgrešenega strela: Blagotinšek, Marguč, Dolenec, Slatinek Jovičić, Kodrin in Horžen. Čeprav je Poljska v zadnjih minutah vsaj delno omilila visok poraz, so se Slovenci, ki so na 13. medsebojni tekmi osmič zmagali (ob štirih porazih in enem remiju), uvrstili v drugi del EP, s tem pa so si zagotovili tudi vlogo nosilca v kvalifikacijah za SP 2025 na Hrvaškem, Danskem in Norveškem.

V obrambi je Borut Mačkovšek znova opravil odlično vlogo, v napadu pa je k zmagi Slovenije prispeval štiri gole ob le enem zgrešenem strelu. »Prikazali smo izvrstno predstavo v obrambi in napadu. Začeli smo agresivno in energično, hitro in konstantno smo tekli v (pol)protinapade, kar je povzročalo tekmecu velike preglavice. V prvem polčasu je bila odločilna naša odlična igra v obrambi, v napadu pa smo dosegli nekaj lahkih golov, kar nam proti Ferskim otokom ni uspelo,« je dejal Borut Mačkovšek, član madžarskega Picka iz Szegeda in z 203 centimetri najvišji igralec v reprezentanci. O težavah selektorja Zormana z glasilkami je v šali dodal: »Škoda. Prav na tekmi, po kateri bi nas lahko pohvalil, je ostal brez glasu. A vseeno mislim, da nas je želel pohvaliti.«

Norvežani lahko izpadejo

V drugem delu EP bodo Slovenci v Hamburgu igrali proti Švedski, Nizozemski (najboljši v skupini E), Danska in Portugalski (F), danes pa za prvo mesto v skupini D v Berlinu in morebiten prenos dveh točk v nadaljevanje. Medtem ko so že zanesljivo uvrščeni med 12 najboljših v Evropi, lahko Norvežani po presenetljivem scenariju celo ostanejo brez napredovanja. Na drugi sobotni tekmi so v severnjaškem obračunu še dobro minuto in pol pred koncem vodili s 26:23, a so Ferski otoki naredili delni izid 3:0 in po uspešno izvedeni sedemmetrovki Eliasa Ellefsena A Skipagötuja tri sekunde pred znakom sirene iztržili remi (26:26). Glede na vrstni red pred zadnjim krogom (Slovenija 4, Norveška 3, Ferski otoki 1, Poljska 0) bi se v drugi del lahko uvrstili tudi Ferci, če bi zelo visoko premagali Poljake, Norvežani pa visoko klonili proti Slovencem.

Slovenski tabor je pred spopadom z Norveško okrepil tudi 22-letni Peter Šiško, levi zunanji igralec Gorenja. Tako imajo Slovenci zdaj 19 igralcev, a Šiško zaenkrat ostaja zunaj osemnajsterice s pravico nastopa na EP. Pred obračunom z Norveško, ki je Slovenijo premagala na tekmi za bron v Stockholmu na EP 2020 (28:20), je Uroš Zorman le stopil pred medije in s precej počenim glasom dejal: »Proti Poljakom smo odigrali vrhunskih 50 minut, zadnjih deset pa smo spet padli, kar moramo odpraviti. Na tekmi smo se kar iztrošili, določeni igralci so že malce načeti in utrujeni. Upam, da bo stanje po včerajšnjem prostem dnevu danes do tekme precej boljše. Po dveh zmagah bo lažje igrati proti Norveški. Dali bom spet maksimum od sebe in potem bomo videli, kaj nam bo to prineslo.«