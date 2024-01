#intervju Nuška Drašček, operna pevka: Cel diapazon je od žalosti do otožnosti

Velike nagrade ne prihajajo same od sebe. Zadaj je vedno trdo delo. Tako meni Nuška Drašček ob prejemu letošnje nagrade Prešernovega sklada. Na glasbeni sceni je prisotna že dolgo; širšemu občinstvu je poznana kot kakovostna izvajalka popularne glasbe, opernim ljubiteljem pa kot mezzosopranistka, zadnjih pet let zaposlena kot operna solistka v SNG Opera in balet Ljubljana. Nagrado je prejela prav za operne vloge, ki jih je odpela v zadnjih treh letih.