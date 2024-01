Lani je bila brezhibna le tretjina analiziranih vzorcev oljčnega olja

Inšpektorji so tudi lani opravili nadzor ekstra deviškega oljčnega olja in le tretjina odvzetih vzorcev je bila brezhibna. V enem so odkrili primesi rafiniranega olja, slaba polovica jih je po kakovosti in ceni v resnici sodila v nižjo kategorijo – med deviško oljčno olje. Neustrezno označeni sta bili kar dve tretjini analiziranih vzorcev.