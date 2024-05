Met Gala velja za najbolj prestižni modni dogodek leta, v osnovi pa gre za dogodek, s katerim se zbira sredstva za oddelek newyorškega Metropolitanskega muzeja, ki je osredotočen na modne kolekcije in hrani zbirko Costume Instituta. Povabilo na dogodek je izredno zaželeno, prejmejo pa ga zgolj najbolj relevantne osebnosti s področja mode, filma, televizije, glasbe, gledališča, posla, športa politike in družbenih omrežij. Dogodek organizira modna revija Vogue, ki tudi odloča, kdo je izpolnjuje pogoje za povabilo. Cene vstopnic na dogodek medtem segajo v nebo. Letos so znašale kar 75 tisoč dolarjev.

Modna prireditev v dobrobit mode se seveda v veliki meri vrti okoli svežih in drznih modnih kreacij, ki jih na rdeči preprogi vsako leto razkazujejo zlasti zvezdnice. Te segajo od elegantnih do večinoma povsem odbitih in fantastičnih. Oblikovalci so pred letošnjim dogodkom prejeli navodilo, naj pri svojih stvaritvah navdih črpajo iz krtke zgodbe pisatelja J. G. Ballarda Vrt časa (The Garden of Time). Osrednje teme naj bi predstavljale cvetlice in razkroj, so si pa nekateri oblikovalci privoščili tudi nekaj več svobode pri interpretaciji. Med vrhunci večera je bila igralka Zendaya (Dune 2), ki se ni zadovoljila zgolj z eno obleko in si je med dogodkom privoščila menjavo.