»Stavke si v resnici ne želimo in je skrajni ukrep. Menimo, da je za stavko odgovorna vlada, ker ni uresničila svojih podpisanih in potrjenih zavez,« je v današnji izjavi za javnost izpostavila Vodušek. Po njenih besedah gre pri pogajanjih za sprenevedanje v škodo bolnikov. »Vladni predlog, ki so nam ga poslali, ne vodi v glavno našo stavkovno zahtevo – vzpostavitev zdravstvenega sistema za vse,« je bila jasna.

»V interesu vseh prebivalcev Slovenije je, da se ustavijo odhodi vseh zaposlenih iz javnih zdravstvenih zavodov oziroma iz javnega zdravstvenega sistema, in ustavna dolžnost je, da država poskrbi za to, da mi lahko delamo v ustreznih in varnih delovnih pogojih,« je še poudarila Vodušek. Po njenih besedah so se na Fidesu zadeve lotili resno in konstruktivno.

Stavka se bo začela v ponedeljek, zdravniki in zobozdravniki pa bodo stavkali do preklica. »Poskrbeli bomo, da bomo delali v skladu z zakonsko določenim minimumom delovnega procesa. Kako bo potekala stavka in kako bodo bolniki obveščeni, pa je naloga delodajalca, ne Fidesa,« je še pojasnila.

Med samo stavko bodo redno potekali tudi stavkovni zbori. »Pomembno je, da se stavke lahko oziroma sme udeležiti vsak zdravnik in zobozdravnik Slovenije in se lahko stavki priključi kadarkoli. Dejanskega števila stavkajočih ne vemo,« je pojasnila. So pa v sindikatu prepričani, da bo udeležba velika.

»Upamo, da nas bodo podprli tudi ostali zaposleni v javnem zdravstvu. Na tem mestu sodržavljane prosim za razumevanje, ker če ne bomo mi skupaj stopili, bo slabo za vse nas. Zavzemamo se za dostopno in kakovostno javno zdravstvo za vse,« je sklenila Vodušek.

Vlada je sicer danes Fides ponovno pozvala, naj zaustavi stavkovne aktivnosti ter nadaljuje iskanje kompromisa na pogajanjih skupaj z vladno pogajalsko stranjo. Ob tem so na ministrstvu za zdravje izpostavili, da vlada spoštuje podpisane zaveze iz stavkovnega sporazuma.

»Do Fidesa smo pristopili z zelo konstruktivnim in razumnim predlogom za rešitev stavkovnih zahtev,« so zapisali na ministrstvu za zdravje. Kot so pojasnili, so sindikatu ponudili podpis stavkovnega sporazuma, ki ponuja realne rešitve v okviru enotnega plačnega sistema in ne ruši dogovora, saj bi višanje plač samo eni plačni skupini v plačni sistem vneslo dodatna nesorazmerja, tudi znotraj poklicne skupine zdravnikov. Fides se bo z vlado zopet sestal v ponedeljek ob 12. uri.