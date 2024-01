Z ruskega obrambnega ministrstva so danes sporočili, da so ruske oborožene sile davi izvedle skupinski napad na objekte ukrajinskega vojaško-industrijskega kompleksa, kjer proizvajajo strelivo in brezpilotne letalnike. Dodali so, da so zadeli vse načrtovane cilje.

Ukrajinske letalske sile so medtem sporočile, da so zabeležile 40 ruskih zračnih napadov in uničile osem raket. Rusija je napade po njihovih navedbah izvedla s širokim spektrom orožja, vključno z manevrirnimi, balističnimi in protiletalskimi raketami ter brezpilotnimi letalniki.

Dodali so, da več kot 20 napadov ni doseglo svojih ciljev. Tiskovni predstavnik ukrajinskih sil Jurij Ignat je kasneje pojasnil, da so številne rakete padle na polja, nekatere so eksplodirale v zraku, nekatere pa je ukrajinska obramba onesposobila s sredstvi za elektronsko bojevanje.

O smrtnih žrtvah ukrajinske oblasti doslej niso poročale. V raketnem napadu v severovzhodni regiji Sumi je bil po njihovih navedbah ranjen en civilist, poškodovanih pa je bilo 26 stavb. V osrednji regiji Poltava je raketa padla na dvorišče stanovanjske hiše, vendar ni eksplodirala. Zaradi povečane nevarnosti je svoje sisteme zračne obrambe za kratek čas aktivirala ukrajinska soseda Poljska.