Skrivnost Peregrinove katastrofe

To bi moralo biti veličastno zmagoslavje človeške pameti, novih tehnologij in zasebnega denarja, čeprav je težko razumeti, kaj je pravzaprav veličastnega v misiji spuščanja brezpilotnega plovila na Luno: enako stvar so ljudje naredili že pred petinpetdesetimi leti, ko še niso obstajali ne čipi, ne mikroprocesorji, ne žepni kalkulatorji, ne Tetris in ko je celoten program Apollo upravljal Nasin primitivni računalnik, velik kot hidrocentrala in z manj spomina od današnjega povprečnega mobitela. In vse to s človeško posadko!