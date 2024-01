#intervju Katja Konvalinka, operna pevka: Osredotočenost na sodobno opero

Slovensko komorno glasbeno gledališče od leta 2011 vodi operna pevka, sopranistka in glasbena pedagoginja Katja Konvalinka. V Cankarjevem domu bodo to nedeljo uprizorili premiero komorne opere Heloiza (in Abelard), operne novitete skladatelja Petra Kopača in libretista Milana Dekleve, v režiji Eve Hribernik. Opera osvetljuje življenje srednjeveškega francoskega sholastičnega filozofa, učitelja, teologa, pesnika Petra Abelarda in njegove življenjske sopotnice Héloïse d'Argenteuil, nune, filozofinje, pisateljice, učenjakinje. V glavni vlogi bo nastopila prav Katja Konvalinka.