Griselda Blanco je kraljevala v industriji, v kateri sicer dominirajo moški. Mama štirih otrok se je hitro prebijala po hierarhični lestvici navzgor, na poti ji ni stal nihče – s tistimi, ki so bili tako nespametni, je obračunala sama. Umorila je tri svoje može, poleg 250 drugih žrtev. Nekatere naj bi dala ubiti samo zato, ker ji ni bilo všeč, kako so jo gledali. Zase je ponosno pravila, da je najbolj nevarna ženska, kar jih je kdaj bilo. Čeprav je večino umorov naročila drugim, se ni bala tudi sama umazati rok. »Umor je naročila s tako lahkotnostjo, kot nekdo drug naroči pico,« je ob neki priliki povedal eden od njenih bližnjih sodelavcev. Razmetavala je z denarjem, ki ga je prislužila z vodenjem obsežnega, več kot milijardo in pol evrov vrednega mamilarskega imperija. V Kaliforniji je imela luksuzno vilo, v Miamiju prestižni penthouse, hvalila se je z diamanti, ki so bili nekoč last prve dame Argentine Eve Peron. Bahala se je tudi s pozlačeno avtomatsko puško, okrašeno s smaragdi.

Rodila se je v revni soseski Cartagene v Kolumbiji, nasilje jo je spremljalo že od ranega otroštva. Mama je bila odvisnica od alkohola, ki je za denar prodajala svoje telo, mala Griselda pa je večkrat kot objem dobila klofuto. Po selitvi v zloglasni Medellin je vstopila v svet kriminala, že pri enajstih letih naj bi ugrabila desetletnika iz bogate družine, zahtevala odkupnino, otroka pa ustrelila, ko njenih groženj nihče ni jemal resno. Bila je otrok ulice, preživljala se je s tatvinami in ropi, nekaj časa domnevno tudi s prostitucijo, kar je sicer sama zanikala. Prvič se je poročila že kot najstnica, rodila tri otroke, moža Carlosa pa ubila zaradi nekega spodletelega posla. Kmalu zatem se je poročila s tihotapcem kokaina, se preselila v ZDA ter v New York s pomočjo prijatelja Pabla Escobarja začela uvažati kokain. Zanjo in moža Alberta je delalo več kot 1500 ljudi. Kakih deset let sta brez težav tihotapila drogo, leta 1975 pa je zaradi grožnje prijetja z zasebnim letalom pobegnila v domovino. Ker naj bi ji ukradel na milijone dolarjev, je ustrelila še drugega moža. Pištolo je imela skrito v škornju iz nojevega usnja. Prevzela je nadzor nad poslom.

Pobijala tudi otroke

Nekaj let kasneje se je vrnila v ZDA in se tokrat nastanila na Floridi, ki je bila takrat prežeta s kriminalom. Obdobje konec 70. in začetek 80. let prejšnjega stoletja je v ameriški zgodovini znano kot »vojna proti drogam« in »vojna proti kokainskim kavbojem«. Na vrhuncu krvavega nasilja so morali mrliški ogledniki najemati dodatne zamrzovalne skrinje (tudi pri Burger Kingu!), da so imeli kam spraviti trupla. Šefi kartelov so takrat služili po več deset milijonov dolarjev na mesec. Poročila se je še tretjič, mož Dario je bil znan bančni ropar, navdih za ime sina Michaela Corleona sta dobila v Botru. Griselda je bila na vrhuncu moči, a že hudo odvisna od mamil, ki so ji povsem spremenila obraz. V svojem dvorcu naj bi organizirala orgije, obiskovalcem je s pištolo grozila, če niso hoteli seksati pred njo. Varoval jo je nemški ovčar Hitler. Ker je posumila, da jo je mož varal z njimi, je dala pobiti osem striptizet. Če so bili potencialne priče zločinov, je ukazala pobijati tudi otroke. Leta 1983 se je znebila še tretjega moža. Ubiti ga je dala, ko je v sporu za skrbništvo ugrabil njunega sina.

Dve leti kasneje jo je policija po desetih letih lova končno ujela. Ko so vdrli v njen bungalov, so bili agenti šokirani. S svetim pismom v rokah je iz postelje vanje zrla ženska, ki se je predstavila kot Betty. »Verjetno ste me s kom zamenjali,« jim je rekla. Niso je. Bila je tista, ki so jo iskali. Obsodili so jo na petnajst let zapora, na Floridi še na dodatnih dvajset. Leta 2004 so jo izpustili na prostost in izgnali v Kolumbijo, kjer je po poročanju lokalnih medijev živela dokaj mirno, a naj bi še vseeno pobijala konkurenco. Leta 2012, ko je bila stara 69 let, sta jo moška na motorju pred mesnico v Medellinu ubila z dvema streloma v glavo. Mirna upokojitev in smrt v spanju za žensko, ki si je nakopala toliko sovražnikov, pač nista bila realen scenarij.